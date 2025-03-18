搶攻春季旅遊商機 高鐵飯店聯票最低78折

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（中央社記者余曉涵台北18日電）搶攻春季旅遊商機，台灣高鐵今天表示，飯店聯票推出「花開旅行」專案，4至6月入住指定飯店，祭出高鐵票最低78折起，並加送花草午茶等禮遇。

台灣高鐵發布新聞稿表示，「飯店聯票」與全台近200家飯店合作，提供多元住宿體驗，滿足不同需求，加購高鐵標準車廂對號座及商務車廂全票平日（週一至四）78折、假日（週五至日及疏運期）85折優惠。

台灣高鐵表示，即日起預訂4月1日至6月30日百餘家指定飯店「花開旅行」專案，加贈浪漫花草系列禮品、花草午茶、餐食等專屬禮遇。

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此外，4至6月間南部特色活動多，台灣高鐵說，「國旅聯票」推出「南國漫遊 饗美食 玩樂趣」專案，不論是想出發至阿里山賞螢，或是前往東港大啖時令黑鮪魚，都可至合作平台購買在地景點門票、交通、體驗活動等旅遊商品，選購高鐵標準車廂對號座及商務車廂即享85折優惠車票。

台灣高鐵表示，如果往返區間為嘉義、台南或左營站，還享有指定乘車區間限定7折優惠。（編輯：管中維）1140318