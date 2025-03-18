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充實宗教常識破解詐騙 「百萬神知識」競賽開跑

2025/3/18 18:11（3/18 19:01 更新）
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台灣宗教聯合會發起「百萬神知識」，推動宗教常識教育普及、打擊詐騙，18日在北港朝天宮舉辦記者會，雲林縣警察局長李建民（後左）表示，根據打詐儀表板資料顯示，詐騙手法以假投資詐騙案最多。中央社記者姜宜菁攝 114年3月18日
台灣宗教聯合會發起「百萬神知識」，推動宗教常識教育普及、打擊詐騙，18日在北港朝天宮舉辦記者會，雲林縣警察局長李建民（後左）表示，根據打詐儀表板資料顯示，詐騙手法以假投資詐騙案最多。中央社記者姜宜菁攝 114年3月18日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）台灣宗教聯合會發起「百萬神知識」，推動宗教常識教育普及、打擊詐騙，即日起網路資格賽開跑，歡迎民眾挑戰晉級組隊，總獎金高達100萬元。

台灣宗教聯合會今天在雲林縣北港朝天宮舉辦記者會，台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚與朝天宮董事長蔡咏鍀、中華道教總會秘書長張肇珩、伊斯蘭教教長馬孝棋、中華國際儒教會理事長、民進黨立委許智傑等人共襄盛舉。

雲林縣警察局長李建民帶領打詐團率先登場，他強調只有透過正確神知識方可有效止詐；根據打詐儀表板資料顯示，雲林今年1月詐騙受理292件、2月201件，減少91件，財損新台幣6956萬元，詐騙手法以假投資詐騙案最多。

李建民說，近年詐騙集團的魔手伸入宗教信仰，日前有詐團假借佛家子弟之名騙被害者點燈祈福，所幸銀行、警員及時攔阻下未造成被害人損失。

李建民認為，透過活動建立民眾正確宗教知識止詐，警方全力以赴打擊犯罪，目標零詐騙零損失。

法藏大和尚透露在活動過程中就接到假包裹真詐財的電話，他說，唯有戒除貪念方可止詐，此次不分宗教派別共同推動，以益智問答競賽方式，讓大家認識各宗教與學習尊重，才不被誤導受騙，而這只是個起頭，期待未來能擴展到各領域。

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蔡咏鍀指出，此項活動不是傳教，更是知識的普及，帶動民眾對於純正宗教信仰的辨識，歡迎全民一起響應。

主辦單位指出，「百萬神知識」從即日起第一階段線上資格賽開跑，可上網作答，答對10題者取得組隊複賽資格，8月16、17日將在台北車站舉辦總決賽，祭出總獎金100萬元。（編輯：謝雅竹）1140318

台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚（後中）18日表示，唯有戒除貪念方可止詐，此次「百萬神知識」活動不分宗教派別共同推動，以益智問答競賽方式，讓大家認識各宗教與學習尊重，才不會被誤導受騙。中央社記者姜宜菁攝 114年3月18日
台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚（後中）18日表示，唯有戒除貪念方可止詐，此次「百萬神知識」活動不分宗教派別共同推動，以益智問答競賽方式，讓大家認識各宗教與學習尊重，才不會被誤導受騙。中央社記者姜宜菁攝 114年3月18日
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