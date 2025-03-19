產官學攜手創新 榨汁後果皮與肉化身保健原料

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）產學合作帶動創新，農科園區今天表示，去年計畫案產學合作占比達8成；不僅有動物保健品業者用廢棄花卉做出飼料添加物，也有業者用榨汁後的果皮與肉研發出保健品原料。

農業部農業科技園區主任謝勝信告訴中央社記者，經由科學園區媒合產學攜手研究，可提升農業科技的創新，統計113年度執行完成的14件研發計畫，產學合作案件數占比就高達8成，即是實證。

舉例來說，農科園區管理中心投資企劃組組長林如怡指出，媒合園區內製作動物保健品的藥廠威特新藥股份有限公司與大同大學合作研發，成功運用原本要廢棄的花卉，製作出具有營養價值的飼料添加物，除減少農業廢棄物，並增進畜禽健康、提高生產效益。

不僅動物飼料有新作為，人吃的保健食品也有新研發正在進行。林如怡說，經由農科園區媒合取得原料，協助園區內的保健品業者光晟生物科技股份有限公司與農業科技研究院合作，將屏東產區的檸檬榨汁後，原本要廢棄的果皮與果肉，從中萃取出有益成分，完成再利用製作具保健功效食品原料的技術研發。

她說，上述案例是今年的計畫，技術研發算是完成了，但還要再優化才能推出上市的產品，展現農業副產物高值化應用潛力，值得期待。

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農科園區補充，為讓產官學攜手發揮研發效益，農科園區與全台40多所大專院校及學研單位建立專家諮詢機制，媒合了近400名專家學者，提供企業技術輔導、診斷服務。

農科園區也表示，透過「農業科技園區促進園區事業研究發展補助計畫」，每年投入超過新台幣700萬元研發補助資金，鼓勵企業投入研發，迄今累計逾3億元。（編輯：陳政偉）1140319