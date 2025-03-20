綠委：導護工作規範混亂 政府應供教育訓練及保障

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（中央社記者陳俊華台北20日電）民進黨立委林月琴今天說，台灣的導護工作規範混亂，各縣市標準不一，政府應更加重視，要求教育部明定導護工作內容以及相關保障、交通部盡速明定學區法制化，並針對導護工作訂定教育訓練課程。

林月琴與台灣教育人員產業總工會理事長楊益風、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、靖娟兒童文教基金會執行長許雅荏，上午在立法院舉行記者會。

林月琴說，去年高雄某國中教師在校門口執行導護工作，遭闖紅燈小客車撞擊導致重傷、終身失能，也曾發生老師因故未到場站導護，2名孩童遭卡車撞死，家長提告教師；另有新進或代理老師被迫接受不合理導護輪值安排，顯示導護工作規範混亂，各縣市標準不一。

林月琴表示，目前學校導護工作教育部只提供「交通導護志工運作方式參考範本」，並回覆學校可彈性規劃，但所謂給予最大彈性，等於是沒有管理。教育部應更重視，且相關部會不能再任由地方機關、各級學校任意安排。

楊益風說，先進國家沒有導護制度，是因為他們用路人非常重視行人交通安全；台灣的導護制度若要維持，至少應給予合理的待遇、足額的保險與法律保障、適當的訓練，及類似義交的執法權，嚴格執法後才有意義。

黃湘仙表示，教師執行導護工作，已超出正常工作範圍，但教師並不具交通執法權，無法有效約束不理性的駕駛或用路人，讓教師承擔過高風險；代理教師常被要求執行整個學年導護工作，可能涉及勞務分配不均及職場不公平對待。

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許雅荏指出，在美國、英國及澳洲是由受薪專業人員執行導護，日本多以退休人士擔任，各國雖採不同模式，但導護人員都受過標準化專業訓練；呼籲政府應提供導護人員基本訓練，法制化導護的權限與責任，才能有效提升導護工作的安全性與系統性。

林月琴最後提出3點訴求，第1，要求教育部明定導護工作內容以及相關保障；第2，交通部盡速明定學區法制化以及配套規定；第3，教育部、交通部應針對導護工作訂定教育訓練課程。（編輯：翟思嘉）1140320