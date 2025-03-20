擺脫病態性肥胖 健保機械手臂輔助手術助減重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）健康身材人人追求，體重破百可能動一動就膝蓋痛、氣喘吁吁。醫師提醒，身體質量指數（BMI）超過40稱為病態性肥胖，健保署已將機械手臂輔助手術納入給付，幫助患者擺脫惡夢。

隨著飲食越來越精緻、勞動型態從務農等勞力活變成久坐辦公室形式，肥胖已公認是現代人文明疾病，據世界衛生組織定義，BMI大於40，稱為病態性肥胖。來自英國的研究曾指出，BMI值超過40，10年內成功減重至正常體重病患，每年只有千分之1。

基隆長庚紀念醫院一般外科主治醫師黃若禕今天在記者會表示，病態性肥胖主因是飲食過量，遺傳基因、工作型態、缺乏運動及心因性疾病等也是其他可能影響因素。在臨床第一線不難發現，病態性肥胖不論以運動或飲食控制，成效基本上都不彰，減重手術成了重要治療角色。

黃若禕說，減重手術改變病態性肥胖患者的胃腸解剖構造，飲食習慣也必須加緊腳步進行調整，再者還有心理變化，「手術只是做對了一半的事情，剩下的一半要需靠病患術後的飲食衛教及心態調整」，專業營養師團隊介入，有助病患做術前與術後的衛教及追蹤。

36歲王姓女子曾飽受病態性肥胖所苦，從小體型豐腴的她提到，長大後不論接受運動教練指導，或中醫藥輔助減重，對破百的體重成效都很短暫，才選擇手術減重。符合健保減重手術適應症的她，選擇機械手臂方式進行，術後第2天出院，在術後6個月已減去全身20%體重，如獲新生。

透過 Google News 追蹤中央社

健保署2020年因應亞洲人體質，將減重手術適應症下修為BMI大於37.5或BMI大於32.5且合併有高危險併發症，如糖尿病、高血壓或呼吸睡眠中止症。許多符合資格的民眾因手術所需費用較昂貴而卻步，健保署去年9月宣布，機械輔助手術費用正式納入給付。

基隆長庚一般外科主治醫師王致遠說，過往減重手術以腹腔鏡進行，大幅降低手術風險、快速復原，但縫合角度有所限制，機械手臂正好提供了突破，靈活度較高的機械手臂適合用在胃腸繞道手術。手術方式和使用器械種類，視狀況有所差異，建議與醫師溝通，選擇最適合治療方式。（編輯：管中維）1140320