胸部紅腫熱痛誤認乳腺炎 婦人就醫檢查竟是癌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）42歲吳姓婦人單側乳房突然紅腫疼痛一度以為是乳腺炎，就醫發現竟是少見的發炎性乳癌，醫師提醒，發炎性乳癌擴散非常快，一有症狀要及時治療，才能把握黃金時間控制病情。

苗栗縣大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵今天以這起案例指出，發炎性乳癌通常沒有明顯硬塊，因腫瘤細胞快速分裂及生長，阻塞乳房皮膚內的淋巴管，導致乳房出現廣泛性腫脹、發紅、發熱、疼痛等類似發炎症狀，易被誤認為乳腺炎，但癌細胞的侵襲性高，容易擴展至整個乳房，是一種少見卻危險的乳癌類型，發生率約為2%。

醫師表示，個案婦人過去在產後哺乳時曾發生過乳腺炎，因此當發現右側乳房突然腫脹疼痛時，誤以為是乳腺炎復發，症狀持續1週仍未改善才就醫；婦人到院時，右側乳房廣泛性紅腫，皮膚呈現橘皮狀，且腋下淋巴結明顯腫大，乳房超音波也顯示乳房有皮膚增厚的情況，透過粗針切片檢查確認為發炎性乳癌。

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陳以涵指出，乳腺炎通常為局部象限的乳房突發性產生發紅發熱、腫脹疼痛等症狀，部分會伴隨發燒畏寒的情況，且觸壓乳房可能會有膿瘍狀分泌物從乳頭或乳暈周圍出來，與發炎性乳癌的症狀仍有不同。

陳以涵提醒，發炎性乳癌與細菌感染的乳腺炎不同，若抗生素治療1至2週後仍未明顯改善，應盡快至門診就醫，切勿自行判斷病情。同時，她也建議女性朋友定期接受乳房影像檢查，才能完整保護乳房健康，避免延誤早期發現與治療的最佳時機。（編輯：方沛清）1140320