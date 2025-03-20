中國鳳梨釋迦種植面積3倍大 台東地方憂心被取代

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東鳳梨釋迦逾9成銷往中國。民代和農友揭露，中國雲南和廣西的鳳梨釋迦種植面積已逾台灣3倍，且品質直逼台灣，未來中國市場恐被取代。東縣府表示，將尋求高端和頂級通路。

台東鳳梨釋迦以中國市場為主，成為台東的主要經濟作物，被農民視為「綠金」；但民國109年9月間，中國以有害蟲暫停台灣釋迦輸入，導致台東釋迦幾乎崩盤。雖然112年6月恢復輸入，但因連續2年遇到颱風侵襲導致產量減少，加上去年增加20%關稅，銷售中國榮景不再。

如今又傳出中國栽種的鳳梨釋迦已經陸續上市。台東縣議會目前進行臨時會，多名議員關切台東鳳梨釋迦的前景和中國產況。

台東縣議會今天進行臨時會，民進黨籍縣議員黃治維質詢時提醒台東縣政府，應關注中國雲南已成功種植與台東釋迦相似的品種，市場競爭壓力逐漸浮現，縣政府應提早規劃因應策略，以維護台東釋迦產業發展。

無黨籍縣議員林參天也呼籲縣政府，重視中國雲南已成功種植釋迦的事實，未來台東釋迦將面臨市場競爭，農民不可掉以輕心，縣政府應提前因應此一挑戰。

台東釋迦生產合作社理事主席、全國釋迦策略聯盟召集人王志偉今天接受中央社記者電話訪問表示，目前中國廣西栽種的鳳梨釋迦面積逾6000公頃，已經是台灣的2倍多，雲南則是2000公頃，也直逼台灣種植總面積2800公頃，且雲南的釋迦已經能克服冬天量產的技術，品質也快達到台灣的標準。

他說，這2年中國的釋迦都沒碰上下霜，因此產量豐、品質佳、價格又好，這會激勵當地果農及政府投入更多栽種面積。

王志偉表示，中國政府不僅曾派出高層農業官員，也有基層的縣市農業官員到台東學習栽種釋迦技術，農民也可以上網搜尋到台灣農業部門及農改場提供的技術和蟲害防治，中國也曾開出優渥的條件希望他和農民前往中國種鳳梨釋迦，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停止計畫。

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他說，中國釋迦追上台灣釋迦已是必然，未來台灣釋迦在中國市場是悲觀，但釋迦樹不是蔬菜，不能說廢園就廢園，還是要繼續種。

台東縣政府農業處長許家豪表示，雖然中國已有能力生產鳳梨釋迦，但消費者的習慣還是會找頂級產品，而頂級產品是在最原始產地，也就是台灣台東，因此把品質顧好，找高端消費者和頂級通路，就不怕中國釋迦。（編輯：謝雅竹）1140320