民團籲超徵稅收挹注長照 推自立支援照顧模式

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）財政部公布去年超徵稅收達新台幣5283億元，86個民團與機構近日透過聯合聲明，呼籲超徵稅收優先挹注長照，提升照服人力資源、改革給付，發展專業評鑑，推自立支援照顧模式。

政府2007年啟動「長照十年計畫」，即長照1.0，2017年實施長照2.0，18年來，台灣今年邁入超高齡社會，這份聯合聲明提到，對比衛生福利部推估的長照需求人數及居服員人數成長趨勢，兩者早已過了死亡交叉。

聯合聲明引用衛福部去年推估長照需求人數，達94.35萬人，年成長3.3%，但居服員成長率卻從前1年的1.7%降至1.3%，需求與供給落差達2.5倍。目前全台超過50萬名長照使用者中，近36萬人仰賴居家服務，居服人力的不足，需照護家庭面臨等待或無法獲足夠服務困境。

台灣居家服務策略聯盟提出，超徵稅收優先挹注長照，可優化長照機制5大面向。第1點是針對居家照顧服務人力成長率驟降，政府應採取積極措施，吸引並留任照顧人力，確保服務品質與可近性；第2點為改革長達8年未調整的支付標準，讓居家服務照顧體系能夠穩定成長。

第3點是發展第三方專業評鑑機制，提升評鑑公正性與專業性，減輕基層單位壓力，避免現行設計僵化評鑑制度增加第一線居家服務單位負擔；第4為引入自立支援照顧模式；第5點為強化家庭照顧者支持，擴大資源與協助措施，在照顧親人同時仍能維持自身的生活品質。

居家服務策略聯盟常務監事林金立告訴中央社記者，自立支援照顧模式是透過輔具環境改善或訓練，讓長輩不足的能力可以恢復，提高生活自主性。但這模式不可能單獨作戰，不僅需要治療師與居家醫師，甚至必須有多對一服務員進入家庭，同時需要家庭照顧者互助網絡。

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林金立提到，台灣多數長輩在家庭當中，自立支援照顧模式是長者繼續在家的關鍵力量，卻是現階段發展與資源投入較弱的一環，嶄新跨專業合作，除了一般預算挹注，需額外資源投入，大約持續運作3至5年，更多成功典範模式出現，新模式自然而然會成為常態。

聯合聲明指出，超徵稅收應優先挹注長照，政府有責任確保社會安全體系穩健發展，稅收更應優先用於國民都切身相關基本公共服務，超徵財政盈餘應該回應民意，確保需要照顧民眾都能獲得及時、適切服務，不必擔憂自己或親人在未來缺乏照顧保障。（編輯：陳清芳）1140320