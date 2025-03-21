北市預警連3天溫差達危險等級 文山南港山區及關渡平原可能探10度

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）中央氣象署預報，天氣逐漸回暖，但受輻射冷卻影響，今天至23日各地早晚氣溫仍偏低。台北市政府預警，近期日夜溫差達危險等級，提醒民眾外出適度增減衣物並留意傍晚氣溫驟降。

台北市政府透過媒體群組表示，隨著大陸冷氣團減弱，今天至23日白天氣溫可回升至攝氏19到23度，但受輻射冷卻影響，夜間低溫將降至12、13度，文山、南港山區及關渡平原等空曠地區更可能下探10度。

市府指出，由於未來幾天日夜溫差極大，達危險等級，提醒民眾外出時適度增減衣物，留意傍晚氣溫驟降，慢性病患、長者及幼兒等敏感族群更須準備保暖用具，注意身體狀況。（編輯：方沛清）1140321