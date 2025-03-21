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留意輻射冷卻低溫 新北竹苗等6縣市探10度以下

2025/3/21 16:58（3/21 17:10 更新）
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圖為台北市中正區街頭民眾穿著保暖衣物禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部中央氣象署預報，今晚至明晨，各地氣溫仍低，局部地區會降至攝氏10度以下，氣象署也發布新北、竹苗等6縣市低溫特報。不過，明天全台都是可見陽光的溫暖好天氣。

氣象署表示，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，今晚至明晨，局部地區可能出現10度以下氣溫。

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氣象署發布黃色燈號（寒冷）區域，包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣，有10度以下氣溫的機率。

氣象署預報，明天及23日都是早晚氣溫偏低、白天明顯回暖的天氣型態。高溫部分，北部及宜蘭25度、中部26度、南部27度，花東24度，澎湖及金門24度，馬祖18度。（編輯：管中維）1140321

#低溫特報
#新北市
#交通部
#輻射冷卻
#氣象署
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