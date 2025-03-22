大阪影展台灣之夜盛大開幕 7部精彩國片輪流上映

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）文化部駐日台灣文化中心與大阪亞洲影展再次合辦台灣電影特集，昨天影展方在大阪舉辦台灣電影特集活動開幕式及上映會台灣之夜。首先播映的是本屆影展開幕片、入圍競賽部門、由林書宇執導的「小雁與吳愛麗」。

台灣文化中心為促進台日電影文化交流，協助推動台灣影視產業進軍國際，今年再次與大阪亞洲影展合作，舉辦「台灣：電影文藝復興2025」，自3月14日起分別在大阪市梅田影城及朝日ABC影城上映台灣電影。

選映的電影除了入選主競賽單元的「小雁與吳愛麗」、潘客印執導的「我家的事」之外，還有林依晨、吳可熙主演，周美豫執導的「失明」、江宗傑執導的短片「晚風」、楊雅喆執導的新戲「破浪男女」，楊羚執導的短片「寂寞貓蛋糕」，以及徐漢強執導、摘下5個金馬獎的「鬼才之道」等共7部作品。

台灣電影特集上映會活動開幕式台灣之夜昨晚在大阪盛大舉辦，駐大阪辦事處處長洪英傑、導演林書宇、「我家的事」導演潘客印及主角曾敬驊、導演周美豫、楊羚、江宗傑等參與交流。大阪亞洲影展執行委員會委員長上倉庸敬、節目總製作人暉峻創三、電影界、僑界等代表出席。

洪英傑致詞時表示，「透過大阪亞洲影展可以讓台灣電影被看見，這不但是台日電影文化交流，也是人與人之間互動交流和對話」。

台灣文化中心主任曾鈐龍致詞時表示，「電影中有故事、有過去有未來、也有美好的希望。特別代表文化部長李遠向長期以來支持台灣電影的日本朋友和電影工作前輩們表達敬意與謝意，並歡迎大家訪問台灣」。

曾鈐龍同時也將兩個感謝送給在場的台灣電影人。除了感謝電影人在百忙當中出席台灣之夜，給予台灣電影支持與祝福外，也感謝長期為台灣電影產業不懈的努力。

台灣之夜播放「小雁與吳愛麗」後舉行座談會，導演林書宇暢談本片拍製心得並與影迷討論觀後感想。

林書宇說：「一直很想挑戰黑白片，想用黑白純粹的力量來訴說故事，讓觀眾更專心、更專注於角色及故事感受。」

今年大阪亞洲影展為第20屆，加上大阪關西世博將於4月開幕，受關注度升高。本屆應徵作品創新高，影展方從中邀請包括台灣、日本、美國、法國、德國、香港等18個國家與地區共67部作品參展，於3月14日至23日舉辦，預計在23日閉幕式公布主競賽單元得獎作品。

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台灣文化中心表示，大阪亞洲影展積極發掘亞洲優良電影，甚受國際電影市場期待，同時也具版權行銷效益。

大阪亞洲影展曾促成參展的台灣電影包括「本日公休」、「血觀音」、「刻在你心底的名字」、「帶我去月球」、「我的少女時代」、「看見台灣」、「KANO」、「賽德克‧巴萊」、「逃出立法院」、「綠色牢籠」、「艾莉絲旅館」等逾20部作品在該影展露出後在日本上映或發行的機會。（編輯：唐佩君）1140322