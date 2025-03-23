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吳德榮：27日前各地晴熱如夏 28日起濕冷如冬

2025/3/23 08:25（3/23 08:32 更新）
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圖為民眾在國父紀念館戶外廣場休憩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署今天表示，輻射冷卻影響，新竹關西清晨低溫攝氏6.5度。氣象專家吳德榮指出，27日前各地晴熱如夏，28日鋒面及冷空氣南下將乍暖還寒，預估北台灣將濕涼至4月1日。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮6.5度；其他縣市部分，桃園市大溪區8.7度、新北市石碇區8.8度、苗栗縣頭屋鄉9.1度。

氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今晨至上午新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天至27日受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上，25至27日更由33度逐日升至35度以上，為「晴熱如夏」、日夜溫差甚至達15度天氣。

吳德榮提到，清晨西半部易起霧，影響能見度；明晨仍有少部分平地有10度左右輻射低溫。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在28日早晨抵達；鋒面通過時，伴隨局部陣雨及少量雷擊，天氣變化很明顯。

吳德榮說，歐美模擬顯示，鋒後冷空氣約為大陸冷氣團強度，但仍將造成氣溫驟降，由27日的「晴熱如夏」轉為28日的「濕冷如冬」，並持續至30日，「乍暖還寒」要注意調適；31日、4月1日冷空氣逐日減弱，但天氣未好轉，北台灣仍濕涼。（編輯：陳仁華）1140323

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