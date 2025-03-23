輻射冷卻早晚冷 日夜溫差大西半部可達10度以上

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（中央社台北23日電）氣象署表示，今天受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，白天氣溫持續回升，感受舒適至溫暖；不過，夜晚氣溫又會下降，各地日夜溫差甚大，西半部可達10度以上。

中央氣象署預測，中部以北及東北部低溫攝氏10至14度，其他地區15至17度，其中清晨在台南以北、南投、花蓮縱谷及金門有局部10度以下低溫發生機率。

氣象署表示，高溫西半部約26至28度，東半部24至25度，離島澎湖全天19至24度、金門12至25度、馬祖12至20度；天氣方面，水氣偏少，各地大多為晴到多雲天氣。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部位背風側，清晨及夜晚垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1140323