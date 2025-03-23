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臭氧累積 新北台中屏東3測站空氣品質亮紅燈

2025/3/23 16:51（3/23 17:08 更新）
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圖為從台北市忠孝橋往新北市看過去霧茫茫一片，空氣品質不佳。（中央社檔案照片）
圖為從台北市忠孝橋往新北市看過去霧茫茫一片，空氣品質不佳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北23日電）環境部表示，西半部擴散條件差，臭氧累積濃度高，截至今天下午4時，新北樹林、台中豐原及屏東枋山空氣品質亮紅燈，西半部共58測站達橘色提醒等級；明天偏東南風，西半部留意污染物累積。

根據環境部空氣品質監測網，截至今天下午4時，新北樹林、台中豐原、屏東枋山等地區空氣品質

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

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達紅色警示等級；西半部地區共58測站為橘色提醒等級。

環境部說明，由於今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度較高。

環境部表示，預估明天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。

環境部預測明天花東空氣品質為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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環境部表示，明天至25日環境風場為東南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；26日至27日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；28日至29日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部污染物稍易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。（編輯：張雅淨）1140323

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