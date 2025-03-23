類風濕性關節炎之痛 病團籲健保放寬給付進階藥

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）類風濕性關節炎的痛，是24小時無間斷的折磨，雖然生物製劑等新藥問世，但健保給付條件多年未作調整，實際能受惠的病友人數仍屬少數，病友團體呼籲健保放寬給付進階藥物。

中華民國類風濕性關節炎之友協會今天舉行會員大會，理事長張玲瑗會前接受媒體聯訪時表示，類風濕性關節炎無法治癒，需終生對抗疾病，多數資深病友長年使用傳統藥物治療，不僅苦於病情控制不佳，也得忍受藥物帶來的腸胃道長期不適、肝腎功能不佳等副作用。

協會去年收集1747名病友意見，分別為傳統治療1474人、進階治療273人，發現未接受過生物製劑及口服小分子藥物進階藥物治療者，僅有4.5%病友滿意現行治療，遠低於95%接受進階藥物滿意目前治療者。近5成未接受過進階藥物者已治療10年以上，長期未獲得有效治療。

「我們生了這個病以後，再也沒有不痛的時候，只有受不了的痛和可忍受的痛。」張玲瑗說，類風濕性關節炎好發於中年婦女，病友多數是家庭主婦，可能突然痛到爬不起床，連送孩子上學都做不到，因過去沒能照顧好孩子、自認不是稱職的媽媽，孩子一句母親節要什麼禮物，都不敢回答。

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張玲瑗表示，雖然健保署部分給付生物製劑，讓病況相對嚴重病友有效控制病情，大幅提升生活品質，但適用對象範圍並不大，實際能受惠的病友人數非常少。在台灣大約有18萬至20萬人患有類風濕性關節炎，超過10萬人未能使用生物製劑等進階療法，自費成了患者難以承受之重。

張玲瑗指出，類風濕性關節炎生物製劑藥物1年自費要價新台幣30萬元，類風濕性關節炎的痛是24小時不間斷，勞動族群為了工作必須用藥，不少病友一開始曾嘗試自費使用，但長期真的負擔不了，呼籲健保調整多年未變的生物製劑給付條件，別讓醫師口中的黃金治療期，只是一場美夢。（編輯：張雅淨）1140323