髮廊姨患類風濕性關節炎 走出疼痛畫出絢爛人生

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）拿著油畫燦笑，今年74歲的淑惠姨年輕時經營髮廊，如今喜歡遊山玩水、將美景畫下，不說很難想像，她是飽受24小時疼痛的類風濕性關節炎患者，因健保給付進階藥物才重啟人生。

「妳中獎了」，診間醫師告訴那年才42歲的淑惠姨抽血報告結果，罹患類風濕性關節炎，是她不曾想像過的事情。做美髮的淑惠姨因為店內生意非常好，面對突如其來的手痛，起初以為只是太累造成，殊不知連續跑了多家醫學中心卻找不出病因，最後在風濕免疫科找到答案。

發病後，淑惠姨才知道原來當一個人痛到最極致，是連被女兒輕輕碰觸一下身體都會尖叫，只能躺在床上，等待類固醇藥效發揮作用。她與狀況時好時壞的類風濕性關節炎對抗了將近10年，這段時間，手部關節都因病變形，幸好生物製劑藥物扭轉了困境。

健保署開始有條件給付類風濕性關節炎生物製劑藥物，淑惠姨非常幸運符合給付適應症，經過醫療團隊評估後，開始使用進階藥物，這一用就是20年，狀況明顯改善，不再擔心劇烈疼痛找上門。她開始可以追求夢想，四處遊山玩水，學會畫畫，希望以彩色的畫作鼓舞更多患者。

在台灣大約有18萬至20萬人患有類風濕性關節炎，台大癌症醫學中心風濕免疫科主治醫師陳仁豪今天出席中華民國類風濕性關節炎之友協會的會員大會，會前他接受媒體表示，類風溼性關節炎有兩大難處，第1點是診斷不易，幸好隨著科技進步，進階檢查可提早發現抽血陰性個案。

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第2點困難是怎麼達到藥物治療效果，陳仁豪表示，過去的藥物比較常會出現副作用，甚至容易用一用就沒有效果；生物製劑的問世，幾乎是劃時代的治療，類風溼性關節炎患者使用後幾乎可以跟正常人一樣過生活，但無奈健保給付範圍有限，自費藥價太高，不是每個人都可以長期負擔。

陳仁豪表示，生物製劑藥物健保給付適用對象幾乎是非常嚴重的類風溼性關節炎患者，但對症狀還未惡化的患者而言，及早使用生物製劑藥物，是延緩關節毀損關鍵，在診斷後1年內將疾病控制穩定，未來失能風險可以大幅下降，未控制與控制良好的病人，失能機率差異多達5倍。（編輯：張雅淨）1140323