原民會將率青年訪夏威夷 引導大專生國際交流

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（中央社記者張雄風台北24日電）原民會將於3月30日起率20名大專校院原住民學生參訪夏威夷，並於今天舉辦授旗典禮。原民會主委曾智勇表示，期盼透過活動引導原住民大專青年掌握議題和國際交流能力。

原住民族委員會今天舉辦「113年度大專校院原住民學生南島國際交流活動」授旗典禮，由主委曾智勇Ljaucu．Zingrur親自授旗，鼓勵原住民學生前往夏威夷進行交流、發揮所長，促進國際原住民族交流。

曾智勇表示，此次活動希望推動原住民族事務國際合作、建立國際夥伴關係、提升台灣原住民族地位，以及引導原住民大專青年掌握議題和國際交流能力。

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原民會將於3月30日至4月6日率大專校院原住民學生，前往美國夏威夷進行8天交流活動，此次由全國111名候選者針對原住民族議題理解、部落及教育經驗、政策熟悉及族語、英語會話能力等，擇優錄取20名學生進行參訪。

原民會指出，此行規劃訪問夏威夷州政府、夏威夷族事務局、夏威夷kamehameha學校、夏威夷大學、玻里尼西亞文化中心、畢夏博物館等；相信能拓展台灣原住民青年學生的國際視野，並提供更多成長及發展機會。（編輯：張雅淨）1140324