北港媽祖醫院加入在宅醫療 補足雲林沿海缺口

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）去年試辦在宅急症照護，今天正式加入，並與沿海其他醫療院所共同合作，成立在宅醫療急症照護團隊，補足雲林沿海在宅醫療的缺口。

雲林縣衛生局今天在中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）舉辦114年度雲林縣在宅急症照護加值方案啟動，雲林縣長張麗善、院長吳錫金等人出席。

雲林縣衛生局長曾春美說，雲林縣去年推「在宅急症照護加值方案」，促成2個照護小組共37家機構加入在宅急症照護計畫，今年縣府加碼投入新台幣800萬元，6大亮點包括，完備海線地區醫療缺口、強化住宿式機構醫療照護識能支援、跨院急診協調機制、整合資源推動醫療銜接長期照護、肯定護理品質專業價值及創新擴散。

今年度新計畫強調以促進醫院、基層院所及機構間的垂直與水平整合，減輕急診壓力，提升民眾接受度並留住專業人才，確保縣民能夠獲得適切的居家醫療照護。

張麗善表示，未來雲林縣將持續優化加值方案，以推動智慧化、有國際視野貼近鄉親需求在地化社區醫療體系，彌平醫療的不平等，讓整個雲林成為一家「沒有圍牆的醫院」，讓更多人能夠在熟悉的環境中獲得適切治療。

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服務個案曾李秀薇的兒子曾萬本告訴中央社記者，媽媽今年高齡100歲，難免有慢性病，以前到醫院回診時舟車勞頓、長時間在醫院等待暴露交叉感染風險，現在在宅醫療，醫師每週到家看診，倘若有需要跨科別會診時，醫院會另外派醫師到府，減輕家屬辛勞，媽媽也可在家安養。

為感謝醫護的照顧，曾李秀薇的子孫以「秀薇家族」名義，捐贈社區居家醫療巡迴車，車上裝載超音波、低週波電針治療機等設備，提升醫療量能。（編輯：郭諭儒）1140325