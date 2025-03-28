吳德榮：北台灣愈晚愈冷 29日雨區擴大
2025/3/28 10:12
（中央社記者汪淑芬台北28日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面通過，北台灣有局部短暫雨，愈晚愈冷，明天雨區漸擴大，北部及東半部有局部短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄說，今天北台灣雲量增多，轉有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，北部白天高溫約攝氏20度，晚上降至12度；其他地區雲量略增，氣溫下降也轉涼，白天高溫中部27度，南部及東部可達30度，晚上低溫中部15度、南部17度、東部14度。
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吳德榮說，明天北部及東半部有局部短暫雨；30日降雨範圍擴大至中部以北，南部山區也偶有降雨機率。鋒後南下的冷空氣，雖僅為「東北季風」等級，北台灣氣溫仍明顯下降，轉為濕冷如冬的天氣。
吳德榮指出，31至4月2日，冷空氣略減弱，氣溫略回升；3月31日至4月1日，華南雲系續東移，中部以北及東半部有局部雨、南部山區也偶有降雨機率，北台灣持續濕涼。（編輯：郭諭儒）1140328
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