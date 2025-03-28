肉品產業應用AI科技 發展趨勢研討會弘光科大登場

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）中華肉品協會與弘光科技大學食品科技系今天共同舉辦「AI在肉品產業之應用與發展趨勢研討會」，邀請業界專家與學者共同探討人工智慧於肉品產業的應用與未來發展。

研討會今天在弘光科大國際會議廳登場，上午場安排2場專題演講，首先由金屬工業研究發展中心經理曾健明主講「AI在產業應用與發展」，深入剖析人工智慧技術在各行業中的應用現況與未來趨勢。接著，由國際屠宰設備廠商分享「AI自動化屠宰設備」，探討人工智慧如何提升屠宰作業效率與品質管理。

下午場則聚焦於食品安全與保存技術，分別由衛福部食藥署食品組科長廖慧琳主講「食安法規及相關規定宣導事項」，剖析食品衛生管理的最新規範與趨勢。接續由食品工業發展研究所副主任黃書政分享「畜禽肉品與食品有效日期評估方法及原理」，介紹食品保存技術與有效日期科學評估方式。

中華肉品協會理事長黃存后表示，協會自創會以來已屆30週年，隨著台灣經濟發展迅速，民眾所得與生活水平顯著提升，肉品消費需求亦趨向更高品質與安全衛生標準。

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為因應國內外社會經濟環境變遷，協會整合產、製、銷及學術界力量，舉辦本次研討會，以推動AI技術在肉品產業的應用，加速產銷現代化進程，提升會員廠內技術水準，增強國際競爭力。

研討會現場也設有多家企業展示最新研發產品，供與會者觀摩交流，主辦單位說明，研討會不僅提供專業知識分享，也促進業界技術交流，期望透過AI技術的導入，提升肉品產業的生產效率與品質，迎接全球市場的挑戰與機遇。（編輯：郭諭儒）1140328