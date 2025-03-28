台東天王星21號客輪啟用 交通部補助汰舊換新

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）交通部補助鼓勵台東客輪業者汰舊換新，首艘新船「天王星21號」今天啟用，台東往返綠島、蘭嶼不僅速度加快，座位也更舒適。航港局長葉協隆恭喜台東航運往前邁進一大步。

上午航港局、台東縣長饒慶鈴和客輪業者邀請台東各界參與「天王星21號」的啟用典禮。

交通部航港局長葉協隆致詞時表示，很高興他代表交通部和航港局見證東部航運新里程碑，也恭喜台東民眾，台東的航運又往前邁進一大步。綠島和蘭嶼是海上2顆璀璨觀光明星，1年有70到80萬人次到2離島，僅次於小琉球，海運是最重要的交通工具，但船齡都很高，因此補助業者更換新船。

饒慶鈴表示，為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，台東縣政府積極向交通部爭取補助經費，鼓勵業者採購新船、汰換舊船，首艘政府補助業者換新船的「天王星21號」今天終於亮相。

饒慶鈴表示，與交通部航港局共同努力，爭取補助款新台幣3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，並將船齡32年的「天王星號」及船齡34年的「凱旋2號」列為優先名單，由台東縣政府做出全台民船汰舊換新之首辦示範。

饒慶鈴表示，「天王星21號」未來不僅品質更舒適，搭船時間也將大幅縮短，另新船也將需配合相關義務，包括需符合節能減碳及環保油品規範，依台灣設計研究院美學規範手冊設計，亦需配合天災疏運，可視為離島航運改善重要里程碑。

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業者接受媒體聯訪表示，這艘新船本來應該取名是「天王星2號」，但他跟董事會報告，「2號」不管是國語或是台語唸起來都有不吉利的感覺，董事長是信仰媽祖，於是到台東天后宮擲筊，從3號開始擲，一直到21號是6個聖杯最多，最後決定用21號。

業者提到，21日從高雄旗津要開回台東富岡港時，海象不大好，但董事長向觀世音菩薩和媽祖請示，都指示21日是好日子，於是在2女神的庇佑下，平安回到富岡港。（編輯：郭諭儒）1140328