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防漁電共生廢止 漁業署推養殖協會參與規劃新制

2025/3/28 18:11（3/28 18:51 更新）
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嘉義縣台泥漁電共生案場因設計不當，養殖失敗致廢止許可。漁業署表示，正在研議新機制，要讓一定資格的養殖協會參與案場規劃。（農業部提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月28日
嘉義縣台泥漁電共生案場因設計不當，養殖失敗致廢止許可。漁業署表示，正在研議新機制，要讓一定資格的養殖協會參與案場規劃。（農業部提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月28日
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）嘉義縣台泥漁電共生案場因設計不當，養殖失敗致廢止許可。漁業署副署長陳建佑今天表示，正在研議新機制，要讓一定資格的養殖協會參與案場規劃，預計今年上半年可公告上路。

台灣民眾黨籍立委張啟楷26日質詢時關注嘉義縣台泥跟漁民合作的漁電共生案例，質疑光電設施施作過多基樁插滿漁塭，導致養殖失敗，因無養殖事實，遂遭地方政府廢止容許使用許可，政府、漁民及業者都輸。

農業部長陳駿季說，農業部會更積極輔導漁民，不止處理土地變更、容許使用，以前是光電業者自己蓋設施，現在農業部已在研議新機制，要讓有養殖專業的漁民參與這類案場的規劃、設計，避免再有類似狀況發生。

農業部漁業署副署長陳建佑接受中央社記者電話訪問時指出，正在找示範場域試辦中，這不會是強制性，但是需要由具備一定資格的養殖協會、漁民團體參與案場的規劃、設計，以防止類似事件再發生，預計今年上半年可以公告上路，屆時農業部、經濟部應會同步發布。

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農業部資源永續利用司司長莊老達則說，漁電共生有定型化契約範本可供參考，透過契約規範光電業者、漁民、地主各方的權利義務，漁民跟地主有時是不同人、有的則是同一人，每個案件狀況也都不同，有的案例契約寫明養殖之實由光電業者一併負責，有時則由漁民負責，必須留意。

此外，陳建佑說，嘉義縣台泥跟漁民合作的案例，已經改成放養泰國蝦。針對張啟楷指漁民遭台泥求償新台幣上億元；陳駿季26日說，台泥已撤回訴訟。（編輯：陳政偉）1140328

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