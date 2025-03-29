搶救醫師荒 賴總統拋健保「不同工不同酬」想法

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）大學申請入學一階篩選，牙醫系錄取分數超越醫學系，醫師出身的總統賴清德今天說，若不做出改變，未來醫院真的會招不到醫師，可考慮健保結構性調整，採「不同工不同酬」。

全民健康保險民國84年3月1日開辦，民眾享有從出生到終老、向前延伸預防保健到向後銜接長期照顧等各種優質醫療照護服務。健保邁向30週年，希望「健康相約、熱情相聚、世代相惜」，健保署今天在台北花博公園辦慶祝暨健走活動，為健保永續共創健康台灣而努力。

賴總統今天出席健保30週年健走活動，他在致詞提到，健保帶給台灣巨大貢獻，但施行30年確實出現了問題，醫療人員攬才越來越困難，醫師仍是第一志願時，已出現內外婦兒科招不到人的困境，今年大學牙醫系錄取分數甚至高於醫學系，未來恐怕會更找不到醫師。

賴總統表示，醫師招才攬才困境太嚴重，一定要拿出行動力解決，建議從薪資結構性調整。現在做不同事情、領一樣給付，現行制度是有問題的，導致越來越少人願意走比較辛苦的科別，可考慮不同工不同酬，再加上引進健康促進的健保制度，才可能達成健康台灣。

賴總統表示，健保三十而立，攜手各界打造健康台灣，讓台灣更健康、更強，讓世界擁抱台灣，癌症蟬連40多年10大死因之首，必須嚴正面對，好比擒賊先擒王；再者，台灣不健康餘命太長也是問題，全民應該追求活多久、健康多久，從落實運動、飲食等健康促進做起。

賴總統說，健保不分族群、性別、年紀、貧富，全民獲得同等醫療照顧，落實憲法健康平權重要政策，改變因病而貧，因貧而病的社會問題，過去家庭花費在醫療的費用，如今可以投資在教育，讓孩子有機會讀書，甚至有錢可以創業，健保不僅是健康層面，還健全了人權與社會發展。

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健保署長石崇良會後接受媒體聯訪時表示，不同工不同酬可以分成2個層次來看，第1點是地域差異，目前離島地區給付醫療人員有加成30%，偏鄉地區健保點值也有保障與加成；第2點是科別之間，如最近健保將急重症調整支付標準，下一步預計調整門診診察費。

石崇良說，正在研議將門診分為一般診察費與複雜診察費，給予不同支付。另外，考量各科之間不同手術所花的時間有所差異，耗力程度更是不一樣，過去已經透過資源耗用為基礎的相對值表（RBRVS）給予不同的支付，可能有部分科別尚未調整，近期將循序檢討。（編輯：李亨山）1140329