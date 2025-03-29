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緬甸地震 全家統一攜手2機構啟動捐款

2025/3/29 14:12（3/29 15:08 更新）
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（中央社記者羅元駿台北29日電）緬甸昨天發生強震，災情慘重。全家便利商店今天指出，已率先透過「全家愛心大平台」，攜手台灣世界展望會、基督教芥菜種會2機構合作，啟動全家 APP捐款，進行善款代收。

統一超商也發布新聞稿表示，攜手與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，從3月30日至4月30日止，啟動為期32天的緊急募款活動，款項將全數投入緬甸災區救援及重建工作。

全家便利商店今天發布新聞稿指出，代收善款將由台灣世界展望會、基督教芥菜種會執行，協助緬甸強震災民，服務內容包含提供第1階段的緊急救援、安置受災居民，提供臨時庇護所，包括糧食、飲水、醫療用品等物資與基本生活的協助。

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第2階段則是生活照顧與災後重建，機構將提供災民生活照顧與心理支持及必要的重建支持，幫助災民走過重建路。

全家表示，此次協助台灣世界展望會、基督教芥菜種會受理各界捐款，盼發揮通路優勢並號召1850萬會員發揮愛心，盼即時為災民送上幫助。（編輯：黃瑞弘） 1140329

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