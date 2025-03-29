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澎縣攜手高慈總 助弱勢學子逐夢前行

2025/3/29 15:21（3/29 15:36 更新）
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高雄市慈善團體聯合總會29日在澎湖舉辦聯合助學金頒贈活動，澎湖縣長陳光復（中）出席，並回贈感謝狀給高慈總副理事長江慶隆（右）、鄭進龍（左）。中央社 114年3月29日
高雄市慈善團體聯合總會29日在澎湖舉辦聯合助學金頒贈活動，澎湖縣長陳光復（中）出席，並回贈感謝狀給高慈總副理事長江慶隆（右）、鄭進龍（左）。中央社 114年3月29日
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（中央社澎湖縣29日電）高雄慈善團體聯合總會今天帶來助學金，幫助離島澎湖弱勢家庭學子能在困境中穩定求學。澎湖縣長陳光復感謝來自高雄天使們的愛心，期許受助學子們感恩，努力向學回報。

「114年澎湖縣聯合助學金頒贈儀式」上午在朝陽社區活動中心舉行，陳光復與高慈總副理事長江慶隆、鄭進龍等人一同表揚31名優秀學子，致贈助學金、實用行李箱及精緻小禮物。

陳光復期勉學生們珍惜學習資源、突破環境限制、勇敢逐夢，懷著感恩的心，未來有能力時以實際行動回饋社會，讓這份善意持續傳承、溫暖更多需要幫助的人。也感謝高慈總及各慈善團體長期對澎湖弱勢學子關懷與扶持，為地方教育和社會注入源源不絕的溫暖與希望。

高慈總副理事長鄭進龍表示，高慈總結合高雄各慈善會力量，希望透過專案計畫，協助弱勢家庭翻轉世代，並建立學生感恩回饋精神，讓善心一直循環。

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依澎湖縣社會處資料，高雄市慈善團體聯合總會自民國72年成立以來，秉持「社會救助」初衷，深耕高雄、屏東地區逾40年推動各項社會福利措施。112年更將關懷延伸至澎湖，透過「菊島聯合助學暨展翅服務方案」，扶助經濟弱勢家庭，落實教育平權，至今有近百名學生受惠。

高慈總這學期號召社團法人高雄市合德慈善會等11個慈善會認助31名國高中(職)，以及大專院校以上學生助學金，期望獲助學生能穩定求學。此外，高慈總更在澎湖設立「阿福食物銀行」，提供民生乾貨與生鮮物資，讓社區成為民眾即時獲得生活支援重要據點。（編輯：孫承武）1140329

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高雄市慈善團體聯合總會29日在澎湖舉辦聯合助學金頒贈活動，盼讓離島弱勢家庭學子能在困境中穩定求學，澎湖縣長陳光復（中）回贈感謝狀與澎湖攝影畫冊給總會等一行。中央社 114年3月29日
高雄市慈善團體聯合總會29日在澎湖舉辦聯合助學金頒贈活動，盼讓離島弱勢家庭學子能在困境中穩定求學，澎湖縣長陳光復（中）回贈感謝狀與澎湖攝影畫冊給總會等一行。中央社 114年3月29日
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