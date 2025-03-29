國民營養健康調查爭議 衛福部允積極檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北29日電）國健署委託的國民營養調查疑未善盡知情同意的義務，台灣受試者保護協會今天要求衛福部釐清調查是否有違人體研究法，衛福部長邱泰源承諾積極檢討，所有研究一定要合乎倫理。

有網友近日在臉書（FACEBOOK）表示，近日有人自稱中研院研究員，挨家挨戶找人抽血，且是找上小孩，甚至還有小孩名字等個資，而且全家大小都不抽，只指定要找小孩，自稱村長跟衛生所都知情同意，但是過程中沒有說明、也沒有家訪，僅強調要抽血，認為有疑慮。

台灣受試者保護協會今天透過新聞稿表示，在受試者保護上，取得知情同意是最基本的倫理要求，知情同意是必須以受試者得以理解方式說明，取得同意，包含不得有強制、利誘或其他妨害受試者自主權行使的情況，及給予潛在受試者充分的時間思考是否參與研究。

台灣受試者保護協會呼籲，作為計畫主持人所屬機構的中研院及審查計畫的倫理委員會（IRB），應依規定進行實地訪視，啟動調查機制，以釐清這次調查執行於倫理、法規疑慮。衛福部作為人體研究法的主管機關應正視這次事件，調查是否有違人體研究法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱泰源今天接受媒體聯訪表示，將全面檢討、釐清相關人員溝通是否存在疏忽，確保研究過程符合行政及倫理規範，知情同意是所有研究基本要求，必須得到受檢者的明確同意，才能進行後續的操作，尤其人體試驗，必須嚴格遵守倫理規範，保障所有受試者的權益。

邱泰源說，衛福部將要求所屬單位徹底了解此事，這是國健署委託的計畫，將由國健署先行進行初步調查，衛福部則會負責相關倫理審議，承諾依照檢討結果制定新規範，保障研究對象的權益，確保未來所有的研究都能成為合乎倫理的典範。（編輯：陳政偉）1140329