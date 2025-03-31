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桃機第三航廈北登機廊廳 最快9月下旬啟用

2025/3/31 18:12
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（中央社記者余曉涵台北31日電）交通部次長林國顯表示，桃園機場運量成長快速，預估今年運量可望超過去年，第三航廈北登機廊廳最快今年9月下旬就可啟用，第三航廈則以2027年上半年試營運為目標。

華航與空中巴士A350-1000訂單簽約儀式今天舉行。華航董事長高星潢表示，2025年仍會是客貨雙好的一年，預估客運人數將超過2019年水準，由於永續燃油成本高，未來幾個年度票價往下機率不太高，貨運今年雖然有關稅等變數，但預估還是會繼續往上走。

交通部次長林國顯會後接受媒體聯訪表示，桃機運量去年成長快速，因此認為今年將超過去年，尤其轉機旅客將是重點，北登機廊廳預計9月下旬上路，第三航廈則以2027年上半年試營運為目標。

來台旅客方面，林國顯表示，雙印和穆斯林的旅客都是未來重點，尤其東南亞旅客很多都尚未認識台灣，不過旅館費用的確對東南亞旅客來說還是高了一點，這部分希望觀光署協助業者在缺工方面著手。

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林國顯提到，目前很多航線都已經超過2019年的水準，像是歐洲、東南亞、日本及韓國的航班數都已超越，唯一就是兩岸航班尚未恢復。

另外，由於緬甸強震，華航日前宣布將免費載運物資，高星潢強調，善盡社會責任是華航一直追求的路，因此第一時間就跳出來，只要有需要的救援物資，都願意免費提供。（編輯：張雅淨）1140331

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