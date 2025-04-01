保肝、過敏等37款指示藥擬退健保 6月會議討論

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（中央社記者曾以寧台北1日電）健保署今天表示，擬將保肝片、過敏藥等37款僅有少數醫師還在使用的指示藥退出健保，剛蒐集完各界意見，預計6月會議討論，若無太大歧異，最快8月上路，並有半年緩衝期。

「指示藥品」是指不需醫師處方，由醫師或藥師指示，民眾可直接在藥局購買的藥品，全民健康保險法規定，指示藥品不在健保給付範圍。

衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴今天接受媒體電訪表示，健保剛開辦時，共有2518項指示藥品仍在健保給付範圍內，30年來歷次檢討，用不同方式篩選，經過逐步減少，目前仍有771項。

龐一鳴說明，今年評估篩選方式與往年不同，是針對「較少有醫師還在使用」的藥物，共選出37項。其中有部分僅1、2名醫師還在使用，而較多人使用的也僅100多名醫師仍在使用，為一款保肝片，另一個用量較多的藥物，則是打噴嚏、流鼻水用的過敏藥。

龐一鳴表示，經發函詢問醫藥公學會取消健保給付意見，蒐集回覆至昨天截止，但仍將持續蒐集各界意見，整理後針對其中有共識品項，預計於6月提至健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論。

龐一鳴指出，若經共擬會議討論通過，最快今年8月可實施，針對有些長期慢箋領用者，則會有約6個月緩衝期，預計明年初正式全面退出健保。

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對於指示藥品，龐一鳴說，會持續每年逐步檢討，目前全台每年仍有約1900萬人在使用指示藥，幾乎每個人都加減會用到，藥費雖不多，但涉及醫師使用習慣和病人需要，還是要一一克服。

龐一鳴表示，大部分指示藥都有替代品，相關作為也會確保民眾健康需求沒問題，如果業者認為有疑義，都可提出討論。（編輯：張雅淨）1140401