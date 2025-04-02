加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士冰人帥勁永存影壇
首頁 / 生活

番茄栽植嫁接茄砧「台南1號」 抗病耐熱穩產量

2025/4/2 12:15（4/2 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南區農業改良場歷經8年育成茄砧「台南1號」，提供番茄嫁接使用，試驗證實遭遇高溫、青枯病時，生長勢表現優異（右側），有助穩定產量，種子、種苗已上市。（台南區農業改良場提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年4月2日
台南區農業改良場歷經8年育成茄砧「台南1號」，提供番茄嫁接使用，試驗證實遭遇高溫、青枯病時，生長勢表現優異（右側），有助穩定產量，種子、種苗已上市。（台南區農業改良場提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）台南區農業改良場今天表示，歷經8年育成茄砧「台南1號」，提供番茄嫁接使用，遭遇高溫、青枯病時，生長勢表現優異，有助產量穩定，且品質不變，已於去年秋季技轉上市供應。

台南區農業改良場作物改良科助理研究員朱詠筑告訴中央社記者，番茄栽種面積廣泛，國內小番茄約8成以上、大番茄春作也有8成以上，都是採用嫁接方式栽種，但是遭遇高溫、豪雨、青枯病時，會影響植株生長，削弱產量、降低品質。

朱詠筑提到，然而目前嫁接用的商業砧木品種，抗病性、適應力及高溫期的生長勢表現都仍有提升空間，為此投入8年研究，運用具抗病、耐熱等特性的品種，終於育成茄砧新品種「台南1號」。

朱詠筑分享，每一季試驗時，都可見證生長勢相對好，高溫逆境下仍能維持旺盛生長，並有效抑制青枯病的發生，且果實品質維持、不受影響，優於目前市售砧木。

google news透過 Google News追蹤中央社

台南區農改場多年來的適應性測試產區，朱詠筑說，計有嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉，以及雲林縣虎尾鎮、斗六市的小果番茄產區；還有嘉義縣梅山鄉、南投縣水里鄉、信義鄉的大果番茄產區。

除已在申請植物品種權，朱詠筑說，也已技轉稼穡種子有限公司及可樂種苗，去年秋季已經上市種子、種苗，有農民已在使用，將持續宣導、擴大使用。（編輯：張雅淨）1140402

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：