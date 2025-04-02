番茄栽植嫁接茄砧「台南1號」 抗病耐熱穩產量

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）台南區農業改良場今天表示，歷經8年育成茄砧「台南1號」，提供番茄嫁接使用，遭遇高溫、青枯病時，生長勢表現優異，有助產量穩定，且品質不變，已於去年秋季技轉上市供應。

台南區農業改良場作物改良科助理研究員朱詠筑告訴中央社記者，番茄栽種面積廣泛，國內小番茄約8成以上、大番茄春作也有8成以上，都是採用嫁接方式栽種，但是遭遇高溫、豪雨、青枯病時，會影響植株生長，削弱產量、降低品質。

朱詠筑提到，然而目前嫁接用的商業砧木品種，抗病性、適應力及高溫期的生長勢表現都仍有提升空間，為此投入8年研究，運用具抗病、耐熱等特性的品種，終於育成茄砧新品種「台南1號」。

朱詠筑分享，每一季試驗時，都可見證生長勢相對好，高溫逆境下仍能維持旺盛生長，並有效抑制青枯病的發生，且果實品質維持、不受影響，優於目前市售砧木。

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台南區農改場多年來的適應性測試產區，朱詠筑說，計有嘉義縣太保市、水上鄉、新港鄉，以及雲林縣虎尾鎮、斗六市的小果番茄產區；還有嘉義縣梅山鄉、南投縣水里鄉、信義鄉的大果番茄產區。

除已在申請植物品種權，朱詠筑說，也已技轉稼穡種子有限公司及可樂種苗，去年秋季已經上市種子、種苗，有農民已在使用，將持續宣導、擴大使用。（編輯：張雅淨）1140402