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緬甸地震看見愛 宗教關懷安定人心

2025/4/5 17:42（4/5 18:39 更新）
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緬甸3月28日強震後，當地第2大城、歷史名城瓦城（Mandalay）建築物倒塌，無數家庭頃刻間失去賴以生存的家園。（瓦城教會陳姓牧師提供）中央社記者梁君棣傳真 114年4月5日
緬甸3月28日強震後，當地第2大城、歷史名城瓦城（Mandalay）建築物倒塌，無數家庭頃刻間失去賴以生存的家園。（瓦城教會陳姓牧師提供）中央社記者梁君棣傳真 114年4月5日
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（中央社記者梁君棣台北5日電）緬甸3月28日規模7.7地震後，每天仍餘震不斷，百姓內心恐懼，有人寧可露宿街頭也不敢住家裡，就怕災禍再臨。然而，因著當地宗教團體協助和分工，安慰平撫了受災百姓浮動的心。

緬甸強震震央接近緬甸第2大城、歷史名城瓦城（Mandalay），總人口數約153萬人。地震造成數以千計的建築物倒塌、橋梁斷裂、道路扭曲變形，其中，包括知名的「貢榜王朝」百年王宮也傳出災情。無數家庭在頃刻間失去了賴以生存的家園。斷壁殘垣下，無助的眼神和絕望的呼喊，失去親人的錐心之痛，莫不讓人難過。

地震發生至今已超過1週，目前已知超過3350人喪生、4500人受傷。中央社記者越洋採訪瓦城1間華人教會，陳姓牧師說，即使救難黃金時間已過，緬甸政府仍持續進行救援行動，教會有不少會友家庭被掩埋在瓦礫中，看到時都已是屍體。由於屍體不能久放，陳姓牧師這幾天除了馬不停蹄地去探視會友、發放物資，還辦理了無數場追思禮拜。他一早出門到晚上回家，已是9時以後。

除了百姓房子倒塌，已有60年歷史的教會舊建築也遭受損害。陳姓牧師說，教會就位在王宮附近，有新舊兩棟建築物，舊棟受損嚴重，牆壁龜裂，且向新棟傾斜，兩棟接在一起，大家現在也不敢進教會，而他晚上就睡在車上。

陳姓牧師說，有很多人親眼看到了房子倒塌，以及房子倒塌後壓死人的情景，瓦城建築物淪為一片廢墟，因此，有的人即使家裡無恙，也寧可露宿街頭，不敢住家裡，再加上餘震不斷，例如有時洗澡洗到一半又震，那種擔心受怕的心情，已經成為一道陰影，就怕再來一個大地震。在這個時候，許多人不知道下一步路要怎麼走？

陳姓牧師心有所感地說，當地宗教團體的自發性行動，發揮了安撫百姓的功能。

緬甸的佛教徒占多數，寺廟在百姓精神生活中扮演關鍵角色。陳姓牧師指出，地震後，廟宇在戶外布施，為流離失所的百姓提供食物和住所；教會則去探訪受災的會友，提供物資。大家根據各自的資源關心和照顧需要的人，在非常時刻及時給予弱勢者最實際的幫助與安定人心，也讓資源做最有效的運用。

地震發生後，瓦城附近的一個地區發生火災，有400戶家庭被燒掉。陳姓牧師5日帶了大批物資，包括日用的鍋碗瓢盆等器具和救助禮金等前往探訪。

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他說了一個感人的故事，有一名在仰光（Yangon）的教會弟兄得知瓦城教會在募集物資和經費，就主動打電話給陳姓牧師說：「你需要多少錢告訴我，只要有需要，我立刻給你，我全部奉獻。」所以，提供給因瓦地區受災家庭的禮金就是這名弟兄奉獻的。

面對仍處在驚慌失措的緬甸民眾，陳姓牧師說，即使身處絕境，只要有愛，就有希望。愛能跨越山海，溫暖人心，許多人正經歷著無法預知的苦難、恐懼和悲痛，但緬甸人民性格堅忍，自立自強，「我們運用各種資源幫助他們」，提供物質及精神關懷，這對緬甸民眾重建家園將更具希望與助力。（編輯：李明宗）1140405

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緬甸強震死傷、災損慘重，歷史名城瓦城（Mandalay）附近地區又發生火警，遍地焦黑、災情慘重。（瓦城教會陳姓牧師提供）中央社記者梁君棣傳真 114年4月5日
緬甸強震死傷、災損慘重，歷史名城瓦城（Mandalay）附近地區又發生火警，遍地焦黑、災情慘重。（瓦城教會陳姓牧師提供）中央社記者梁君棣傳真 114年4月5日
緬甸3月28日地震後，建築物倒塌、橋梁斷裂、道路扭曲變形。圖為歷史名城瓦城（Mandalay）附近地區地面被震裂，災情慘重。（瓦城教會陳姓牧師提供）中央社記者梁君棣傳真 114年4月5日
緬甸3月28日地震後，建築物倒塌、橋梁斷裂、道路扭曲變形。圖為歷史名城瓦城（Mandalay）附近地區地面被震裂，災情慘重。（瓦城教會陳姓牧師提供）中央社記者梁君棣傳真 114年4月5日
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