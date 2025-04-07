救援緬甸震災 慈濟跨國賑災物資空運抵達

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）緬甸強震造成嚴重死傷及建物破壞，在緬甸局勢穩定後，慈濟基金會立即展開國際賑災物資與援助人員救援行動，走空運模式已陸續運抵緬甸，包括福慧床80張、毛毯690條等物資。

慈濟基金會表示，除托運物資，還有援助人員隨行攜帶食品，包含香積飯、香積麵和穀力棒等，這批物資是透過馬來西亞慈濟人準備的，因為緬甸慈濟人數不多，馬來西亞慈濟人平時都會固定前往緬甸帶動當地慈善工作，目前仍陸續透過多方管道將物資送進災區。

慈濟基金會今天發布訊息表示，在緬甸當局的核准下，境外救援物資已陸續送抵緬甸災區，慈濟跨國國際賑災物資及國際賑災志工，也立即透過空運方式，將人員及物資送達緬甸首都奈比多機場。慈濟賑災人員及物資將協助國際人道救援組織分工合作進行「多管道、重點、直接」的災後援助與關懷行動。

根據緬甸慈濟團隊回報，3月28日發生芮氏規模8.2級地震，目前已確知造成3400多人喪生，214人失蹤、4671人受傷。強震也造成大量建築物損壞，許多寺院出現倒塌、嚴重損毀情形。

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慈濟基金會指出，團隊進入災區關懷後，分別前往各受災民眾收容中心，包括寺廟收容據點等關懷，除民眾需求食物與生活用品可以由慈濟團隊在緬甸境內陸續補給外，也在獲得境外國際賑災物資能進入緬甸的准證後，正式啟動國際賑災物資運送緬甸的行動，包括香積飯等食物、毛毯及福慧床等，賑災物資都已陸續走空運模式運抵緬甸。

慈濟基金會指出，慈濟國際賑災物資運抵緬甸，均是慈濟國際賑災團隊在當地國申請，事先獲緬甸當局核可的人道救援物資與管道。相關物資送抵緬甸災區後，除由慈濟團隊進行供應外，也結合國際人道救援組織，希望提供受災民眾最需要的物資。（編輯：孫承武）1140407