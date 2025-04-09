高鐵母親節疏運加開44班次 11日凌晨0時開放購票

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（中央社記者余曉涵台北9日電）台灣高鐵今天表示，因應母親節疏運，5月9日到12日疏運期間共加開44班次，各車次列車將於4月11日凌晨0時起開放購票，請旅客提早訂位。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，母親節疏運5月9日到12日期間，共加開44班次（南下22班、北上22班），總計提供700班次列車的旅運服務，疏運期間各車次列車將於4月11日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵指出，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，5月9日及5月12日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

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台灣高鐵說，針對疏運期間台中以北自由座需求較高時段增加區間列車自由座車廂至8節，包括5月9日下午4時到晚間8時的南下方向、5月11日下午2時到晚間9時的北上方向，行駛於南港-台中、沿途停靠各站區間列車，均配置8節自由座車廂。

另外，台灣高鐵說，母親節疏運期間提供5班延後收班車次，均於深夜12時後抵達端點站，建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告「疏運期銷售資訊」，避開熱銷車次時段。（編輯：陳政偉）1140409