藥師不滿「誰都能賣中藥」喊抗議 衛福部：是分工

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）衛福部中藥販售新令引發藥師團體反彈，揚言上街頭。衛福部今天重申，採購販售不涉及調劑權，中藥行及西藥局分工是為了讓民眾生活更便利，符合飲食文化，會持續與各界溝通。

傳統中藥產業逐漸式微，衛生福利部中醫藥司先是在民國108年公告藥事法103條解釋令，有條件讓一定時間內實際從事中藥販賣業務者，得繼續經營中藥房。

今年3月18日中醫藥司再公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，即起生效。

藥師團體連日對此新規表達不滿，認為恐損及藥師在中藥調劑領域的專業，更危及廣大使用中西藥物的民眾用藥安全。中華民國藥師公會全國聯合會今天發布新聞稿指出，錯誤政策恐讓民眾面臨「買藥像買菜」的風險，中西藥都是藥，需高度辨識與專業知識，絕不能容許「誰都能賣」的現象發生。

藥師公會全聯會表示，近期與衛福部進行溝通會議，在對方堅持此解釋並無違法情況下，協商無果破裂，深感遺憾，決定將走上街頭，以實際行動呼籲政府重視藥師專業，守住國人用藥最後一道防線。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰回應說明，中藥材從農產品加工為藥材的過程，依法不屬中醫師或藥師專業範疇，過去多由中藥商師徒傳承，如今則透過中藥或生藥相關科系設置的35學分課程，培訓完成研修與實習的畢業生，可接手中藥行業務。

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蘇奕彰強調，中藥商不得從事藥品調劑或指導使用行為，未來將於行政函釋中進一步明確規範，避免外界誤解。協商後衛福部也依藥師公會全聯會意見調整，如藥學系畢業但未取得藥師證照者，僅能從事中藥材處理等基礎作業，不得涉及藥品使用。

至於藥師公會要求取消中藥商零售權，蘇奕彰說，許多民眾購買中藥材用於烹調等民生用途，屬於飲食文化一環，並不涉及藥師的專業調劑權，比方說要社區藥局幫忙民眾把花旗參磨成粉，「就不太適合」；中藥商的零售功能，是為了便利民眾日常需求，屬於合理分工，衛福部將持續溝通，向各界釋疑，釐清誤解。（編輯：管中維）1140409