觀光署推旅遊新品牌 吸引全球郵輪旅客赴台

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（中央社記者廖漢原紐約9日專電）全新升級的台灣觀光品牌「台灣魅力，驚喜無限」，首度於美國邁阿密舉行的郵輪業盛事Seatrade Cruise Global亮相，向美國及全球業界推薦台灣豐富的郵輪之旅。

8日至10日在邁阿密灘會展中心舉行的郵輪業Seatrade Cruise Global活動，以分享、發現、參與、享受為概念的台灣觀光品牌「台灣魅力，驚喜無限」首度公開，出席台灣代表與國際航商交流，吸引更多郵輪規劃停靠。

台灣館設置互動展覽，透過影片、活動及導覽，展現朝「永續、創新、體驗」為核心價值的觀光轉型成果，展示台灣作為亞洲郵輪市場重要新興角色的成長潛力，讓與會者體驗多元文化魅力、永續觀光承諾，及全年無休的精采活動。

觀光署國際組組長黃易成表示，在全新觀光品牌下，積極推廣充滿美麗景觀、深厚文化與永續發展的島嶼，當作理想的旅遊目的地。

他說，台灣擁有便捷內陸運輸，旅客下船就能輕鬆抵達主要城市與景點，探索自然景觀、多樣文化資產及嚐遍美食，面對疫情後趨勢，台灣積極推動永續低碳旅遊，實踐綠色港口理念，致力發展綠色旅遊目的地。

今年為Seatrade Cruise Global活動40週年，台灣代表透過國際平台與國際郵輪公司及業界夥伴建立更緊密合作，介紹豐富觀光資源及多項優惠獎勵措施。

駐邁阿密辦事處長周啟宇指出，台灣擁有自然風光、豐富節慶活動、深厚傳統文化，人民熱情友善好客，處絕佳地理位置，是亞洲郵輪旅程不容錯過的航點。

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台灣郵輪發展策略聚焦吸引多港口停靠線與飛航暨郵輪行（Fly-Cruise）旅客，主要市場包括日本、韓國、香港與東南亞，同時也積極拓展美國、歐洲與大洋洲等長程客源。台灣地處亞洲樞紐極具優勢，提供兼具文化深度與永續理念的亞洲區郵輪行程。

台灣港務公司近年積極完善港口軟硬體設施，基隆港東西岸、高雄港碼頭設施及旅客中心持續優化，提供更大型船隻停泊區域，並強化e化通關設備，旅客能夠快速通關，有更好的旅遊體驗。（編輯：韋樞）1140410