魯汶大學「台灣研究日」 台比學界交流新科技

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（中央社記者田習如魯汶9日專電）比利時荷語魯汶大學（KU Leuven）今天舉辦第2屆「台灣研究日」，來自台灣的十多位科技學者與比利時學研界分享各自在半導體、減碳等新科技研究成果，兩國新創企業也來開拓新市場機會。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳在開場致詞首先祝賀魯汶大學今年創校600年，他笑說自從1月以來，大家連未來6天會如何都難以捉摸，所以魯汶的600年歷史難能可貴。

他也向在場歐洲學者、學生幽默介紹台灣，「如果你來台灣，會發現這是個很奇怪的地方，因為幾乎每個人都多少知道一點半導體，甚至能跟你辯論半導體的未來，所以真的是個科技島」。

川普關稅是免不了的全球熱門話題。李淳也指出，去年台灣對美貿易順差高於歐盟平均，僅略少於德國，「這在去年可被視為經濟成就，但今年看來卻變成美麗的負擔，世界就是變得這麼奇怪」。

他進一步分析，台灣對美出口最大的成長來自於人工智慧（AI）領域，全球90%的先進晶片來自台灣，無論如何，台灣將繼續成為下一個高科技領域的「造王者」（king-maker），是歐盟強化科技競爭力最好的夥伴之一。

荷語魯汶大學副校長高佛斯（Gerard Govers）則推崇台灣除了廣為人知的科技實力，他特別要提台灣人的開放、幽默態度，能使跨國合作更順利。他介紹魯汶緊鄰比利時微電子研究中心（imec），旗下還擁有醫院，被喻為「比利時荷語區最聰明的一平方公里」，就像台灣半導體生態系集中的優勢。

高佛斯指出，此地聚焦在非常尖端的晶片製造、設計、發展研究，因此與善於生產晶片的台灣企業有很大的互補性，能為彼此帶來許多附加價值，也與歐盟長期研發策略欲擴大亞洲合作夥伴的方向相符。

「台灣研究日」論壇在熱力技術研究所一幢擺滿各種古老蒸汽渦輪機的建築內舉行，主題涵蓋半導體突破互補式製程（CMOS）和「摩爾定律」瓶頸的未來發展、生物晶片、量子電腦，以及碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS）等新科技。

由於川普政府懷疑氣候變遷論、重返挖掘石油天然氣的傾向，加上歐盟近來在氣候政策上向農業、汽車業讓步的政策，似乎令減碳科技的未來蒙上陰影。不過，在歐盟仍堅持整體減碳時程目標下，透過碳捕捉等技術協助達成「淨零」也可能更受重視。

出席論壇的清華大學環境科學研究所教授董瑞安告訴中央社，美國學界的氣候科技同儕現在只能保持低調默默研究，而歐洲在此領域仍繼續成長，且研究方向具多樣性。

至於台歐合作機會，董瑞安指出，歐洲早自1990年代即研究碳封存，技術成熟，台灣較難切入，但國際較新興的碳再利用領域，台灣對碳材料研究較有成果，有機會與歐洲合作研發。

台灣講者包括清大、陽明交大、台大、雲科大、台南大學，以及台灣半導體研究中心（TSRI）學者，歐洲講者則來自imec、荷語魯汶大學、法語魯汶大學（UCLouvain）、荷蘭愛因霍芬理工大學（Eindhoven University of Technology）等。

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此外，台灣新創企業圖靈鏈（Turing Space）、全瑩生技，以及從荷語魯汶大學技術移轉衍生的半導體新創incize等，也在論壇分享發展情況。其中，以區塊鏈技術提供數位身分驗證的圖靈鏈，國際客戶包括世界衛生組織（WHO）等，在歐洲已有荷蘭子公司，希望進一步打開市場。

國科會駐歐盟代表處組長周瑛琪表示，由於去年在荷蘭、比利時、盧森堡首度舉辦的「台灣研究日」系列反應熱烈，今年繼比利時後，下半年荷蘭、盧森堡也將接力舉行。（編輯：韋樞）1140410