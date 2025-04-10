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川普暫緩75國對等關稅90天 林佳龍：台灣名列其中
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魯汶大學「台灣研究日」 台比學界交流新科技

2025/4/10 09:09（4/10 09:26 更新）
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比利時荷語魯汶大學舉辦第2屆「台灣研究日」，台灣十多位科技學者與比利時學研界分享各自在半導體、減碳等新科技研究成果，下半年荷蘭、盧森堡將接力舉行。中央社記者田習如魯汶攝 114年4月10日
比利時荷語魯汶大學舉辦第2屆「台灣研究日」，台灣十多位科技學者與比利時學研界分享各自在半導體、減碳等新科技研究成果，下半年荷蘭、盧森堡將接力舉行。中央社記者田習如魯汶攝 114年4月10日
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（中央社記者田習如魯汶9日專電）比利時荷語魯汶大學（KU Leuven）今天舉辦第2屆「台灣研究日」，來自台灣的十多位科技學者與比利時學研界分享各自在半導體、減碳等新科技研究成果，兩國新創企業也來開拓新市場機會。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳在開場致詞首先祝賀魯汶大學今年創校600年，他笑說自從1月以來，大家連未來6天會如何都難以捉摸，所以魯汶的600年歷史難能可貴。

他也向在場歐洲學者、學生幽默介紹台灣，「如果你來台灣，會發現這是個很奇怪的地方，因為幾乎每個人都多少知道一點半導體，甚至能跟你辯論半導體的未來，所以真的是個科技島」。

川普關稅是免不了的全球熱門話題。李淳也指出，去年台灣對美貿易順差高於歐盟平均，僅略少於德國，「這在去年可被視為經濟成就，但今年看來卻變成美麗的負擔，世界就是變得這麼奇怪」。

他進一步分析，台灣對美出口最大的成長來自於人工智慧（AI）領域，全球90%的先進晶片來自台灣，無論如何，台灣將繼續成為下一個高科技領域的「造王者」（king-maker），是歐盟強化科技競爭力最好的夥伴之一。

荷語魯汶大學副校長高佛斯（Gerard Govers）則推崇台灣除了廣為人知的科技實力，他特別要提台灣人的開放、幽默態度，能使跨國合作更順利。他介紹魯汶緊鄰比利時微電子研究中心（imec），旗下還擁有醫院，被喻為「比利時荷語區最聰明的一平方公里」，就像台灣半導體生態系集中的優勢。

高佛斯指出，此地聚焦在非常尖端的晶片製造、設計、發展研究，因此與善於生產晶片的台灣企業有很大的互補性，能為彼此帶來許多附加價值，也與歐盟長期研發策略欲擴大亞洲合作夥伴的方向相符。

「台灣研究日」論壇在熱力技術研究所一幢擺滿各種古老蒸汽渦輪機的建築內舉行，主題涵蓋半導體突破互補式製程（CMOS）和「摩爾定律」瓶頸的未來發展、生物晶片、量子電腦，以及碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS）等新科技。

由於川普政府懷疑氣候變遷論、重返挖掘石油天然氣的傾向，加上歐盟近來在氣候政策上向農業、汽車業讓步的政策，似乎令減碳科技的未來蒙上陰影。不過，在歐盟仍堅持整體減碳時程目標下，透過碳捕捉等技術協助達成「淨零」也可能更受重視。

出席論壇的清華大學環境科學研究所教授董瑞安告訴中央社，美國學界的氣候科技同儕現在只能保持低調默默研究，而歐洲在此領域仍繼續成長，且研究方向具多樣性。

至於台歐合作機會，董瑞安指出，歐洲早自1990年代即研究碳封存，技術成熟，台灣較難切入，但國際較新興的碳再利用領域，台灣對碳材料研究較有成果，有機會與歐洲合作研發。

台灣講者包括清大、陽明交大、台大、雲科大、台南大學，以及台灣半導體研究中心（TSRI）學者，歐洲講者則來自imec、荷語魯汶大學、法語魯汶大學（UCLouvain）、荷蘭愛因霍芬理工大學（Eindhoven University of Technology）等。

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此外，台灣新創企業圖靈鏈（Turing Space）、全瑩生技，以及從荷語魯汶大學技術移轉衍生的半導體新創incize等，也在論壇分享發展情況。其中，以區塊鏈技術提供數位身分驗證的圖靈鏈，國際客戶包括世界衛生組織（WHO）等，在歐洲已有荷蘭子公司，希望進一步打開市場。

國科會駐歐盟代表處組長周瑛琪表示，由於去年在荷蘭、比利時、盧森堡首度舉辦的「台灣研究日」系列反應熱烈，今年繼比利時後，下半年荷蘭、盧森堡也將接力舉行。（編輯：韋樞）1140410

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「台灣研究日」論壇在荷語魯汶大學一棟宛如蒸汽渦輪機博物館的建築內舉行，中場時間台歐學者專家和新創企業代表穿梭在古董機器之間熱烈交流。中央社記者田習如魯汶攝 114年4月10日
「台灣研究日」論壇在荷語魯汶大學一棟宛如蒸汽渦輪機博物館的建築內舉行，中場時間台歐學者專家和新創企業代表穿梭在古董機器之間熱烈交流。中央社記者田習如魯汶攝 114年4月10日
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