台鐵瑞芳三爪子鐵橋附掛人行道 3次流標工程延宕

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）維繫新北瑞芳魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋，原規劃附掛懸臂人行步道以利通行；新北市交通局今天表示，工程由台鐵公司辦理，因3次流標，將由台鐵檢討後，21日再開標。

步道達人網紅Tony日前拍影片稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，因112年3月他從火車站前往瑞芳區碩仁里停車場，行經台鐵三爪子橋旁維修便道遭檢舉。

他說，去年5月交通部鐵道局依違反鐵路法，裁罰新台幣1萬元，至今遭罰將屆滿1週年。事件引起爭議後，交通部協商台鐵、新北市府，以懸臂附掛鐵路橋，興建人行步道，讓民眾不再觸法。

Tony說，工程原預定去年底前動工，今年6月完工。但6月將屆，他4月初再度搭平溪火車，實地考察最新工程進度，發現完全沒有施工。他訪問當地碩仁里長林萬富稱，是因為工程流標才沒有進度。

交通局官員晚間告訴中央社記者，由台鐵公司代辦新北市政府「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，經3次招標都無廠商投標而流標。台鐵已重新檢討後，3月底重新招標，預定4月21日再開標。

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三爪子橋是碩仁里魚寮社區居民、登山客，通往三貂嶺車站的唯一道路；對此，Tony今晚告訴中央社記者，盼望各界督促政府，在新北尚未完成聯外通行橋梁前，台鐵早日完成這座鐵道橋人行便道。

三爪子鐵路橋便道屬於鐵路範圍，目前兩端都有告示，若行走將涉嫌違反鐵路法規定，會遭鐵路警察局移送交通部鐵道局裁處。（編輯：郭諭儒）1140412

維繫新北市瑞芳區魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋（圖），原規畫附掛懸臂人行步道以利通行，新北市交通局12日表示，委託台鐵公司代辦工程，因流標3次，目前尚未開工。（Tony提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月12日