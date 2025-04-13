中藥販售資格惹議 藥師5/4上凱道籲撤回解釋令

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）衛福部中藥販售新令引發藥師團體反彈，將於5月4日上總統府前凱達格蘭大道，以抗爭行動要求撤回解釋令。不過有中醫師認為，解釋令對國內已瀕臨凋零的中藥事工無疑注入強心針。

衛生福利部中醫藥司於民國108年公告藥事法第103條解釋令，有條件讓一定時間內實際從事中藥販賣業務者，得繼續經營中藥房。今年3月18日再公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，即起生效。

藥師公會全聯會近日在臉書上公布抗爭行動規劃，將以2場行動、1個目標為核心，包含4月22日在衛福部正門口的快閃行動，以及5月4日下午在凱道進行抗爭行動，強調中藥不能沒有藥師，用藥安全不是可以妥協的選項，「要求撤回318違法解釋令，重視中藥用藥安全與藥師專業」。

基層藥師協會今天發表聲明表示支持抗議行動，藥事專業直接關係到民眾用藥安全，衛福部未能將中藥科學化、專業化。目前中藥材的炮製仍在手工學徒制下進行，過去曾發生過中藥材白薇被錯誤當成白前的事件，經實驗室分析後才發現錯誤。協會呼籲政府，不要等到民眾健康出問題才採取行動。

基層藥師協會強調，所有藥師必須透過國家考試，以確保民眾的用藥安全，將「中藥及生藥學系」調整為「中藥及藥學系」並非解決之道。協會呼籲衛福部及中醫藥司重新檢視政策內容，還有318行政命令可能對藥政體系與民眾健康所造成的衝擊，並展現積極回應的誠意。

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台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，在「健康台灣」架構下，食、農、藥學等各領域的產業韌性非常重要，藥事法第103條解釋令、公布中醫藥發展法，根據這些法律與命令強化實際從事中藥販賣業務者，在不涉及調劑權情況下，可繼續經營中藥房，確立專業分工。

傳統中藥產業逐漸式微，陳麒方說，此舉對已瀕臨凋零的中藥事工無疑注入強心針。台灣對於中藥的管理，藉由不同專業技術人員的共同合作，傳承振興中藥行業與健全臨床中藥藥事服務。他期盼主管機關堅守醫藥專業人員執業原則，繼續規劃、執行完善的中藥類販賣人員管理制度。（編輯：張雅淨）1140413