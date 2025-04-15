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全台好天氣中南部上看30度 18日起水氣漸增

2025/4/15 08:22（4/15 08:47 更新）
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民眾趁天氣晴朗在台北大湖公園散步曬太陽。（中央社檔案照片）
民眾趁天氣晴朗在台北大湖公園散步曬太陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署預報，今天各地晴朗穩定，中南部高溫可達攝氏30度左右，17日前都是好天氣，18日起鋒面影響，水氣逐漸增加，連續多日天氣不穩定，易有短暫陣雨。

氣象署說，今天各地大多晴朗穩定，白天北台灣高溫攝氏25至27度，比昨天略降，其他地區溫度變化不大，花蓮及台東25、26度，中南部可達30度左右，感受溫暖微熱，早晚各地低溫普遍為16至18度，清晨局部有輻射冷卻影響，溫度更低一些，感受稍涼，日夜溫差大。

離島也是晴時多雲天氣，澎湖22至28度、金門18至27度、馬祖18至24度。

不過，東北風增強，氣象署說，新北、苗栗至彰化沿海、恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上的機率。

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氣象署說，明天及17日全台仍是好天氣，西半部高溫可達30、31度，東半部25、26度，離島25至27度，18日起，鋒面來台灣北部海面，水氣逐增加。

氣象署預測，20日鋒面通過，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區也有零星短暫陣雨，21日水氣仍偏多，22至24日鋒面系統在台灣北部海面徘徊，天氣不穩定。（編輯：張銘坤）1140415

#鋒面
#北台灣
#輻射冷卻
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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17日前日夜溫差大 18日起鋒面接近轉悶熱
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