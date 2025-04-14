陽明山火災撲滅初估燒32公頃 七星山部分步道暫封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北14日電）陽明山火災延燒超過5小時後撲滅。國家公園署說，初估燃燒面積約32公頃，將巡檢小油坑登山口至七星山主峰步道設施，步道暫時封閉；也已通知國科會檢視並汰換有疑慮的觀測設施，將配合消防單位追查火災成因鑑識並釐清權責。

陽明山今天火燒山引發各界關注，陽明山國家公園管理處指出，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心執行計畫設置的空氣品質感測儀器起火。

內政部國家公園署晚間透過新聞稿表示，七星池今天上午約11時16分發生林火，陽明山國家公園管理處第一時間通報台北市政府消防局第四大隊救援，同時封鎖現場並引導遊客安全撤離。

國家公園署說，消防車輛及人員11時28分到抵達現場，隨即展開滅火，並於下午1時申請空勤直升機支援空中灑水，火勢於下午4時32分撲滅。這次救災行動共出動消防車輛32輛、消防人員99人、1台無人機及空勤直升機執行3次空中投水作業，共投水6噸。

透過 Google News 追蹤中央社

國家公園署說，後續將請陽管處巡檢小油坑登山口至七星山主峰步道的設施，步道暫時封閉，待確認安全無虞後再開放，針對受影響區域進行生態環境復原監測與調查作業，以儘速恢復自然景觀及生態平衡；初步套圖估算燃燒面積約32公頃，無人傷亡。

國家公園署表示，這次林火得以及時撲滅，要特別感謝台北市政府消防局第四大隊及內政部空中勤務總隊迅速投入滅火行動，成功控制火勢，同時陽管處現場加派人力協助巡查，並協助進行林火擴散方向判釋及第一線救援工作。（編輯：林興盟）1140414

影片來源：中央社