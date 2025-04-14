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國研院感測儀疑釀陽明山火災 國科會啟動內部調查

2025/4/14 20:37（4/14 21:29 更新）
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陽明山14日火災延燒超過5小時後撲滅，國家公園署說，初估燃燒面積約32公頃。（國家公園署提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月14日
陽明山14日火災延燒超過5小時後撲滅，國家公園署說，初估燃燒面積約32公頃。（國家公園署提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月14日
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（中央社記者張璦台北14日電）陽明山今天發生火燒山，初判與國科會國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會主委吳誠文說，對於山林損害深表遺憾，國科會已啟動內部調查，並將要求轄下各機關檢視所有科研器材的維護，避免發生類似憾事。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，在執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，火勢延燒逾5小時後已在下午4時32分撲滅。

針對陽明山火災一事，吳誠文透過新聞稿感謝第一時間通報的民眾，以及所有參與救災單位與人員的辛勞。

吳誠文表示，對於本次事件造成珍貴山林的損害深表遺憾，因火災鑑定結果尚需數日，國科會將積極配合並靜待調查結果。

同時，吳誠文指出，已責請國研院第一時間前往了解，啟動內部調查，並將要求國科會轄下各機關檢視所有科研器材的維護，避免發生類似憾事。

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此外，國研院稍早指出，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國研院國網中心利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。

國研院表示，此科研計畫是委託廠商架設空氣品質感測器，承包廠商以太陽能桿提供空氣品質感測器所需電力，太陽能桿與空品感測器皆為合法合規的設備，並經測試與驗證後才進行部署。設備雖設置在現場，但本次失火事件的發生原因，須待消防單位鑑定。（編輯：林興盟）1140414

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