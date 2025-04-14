空氣品質感測儀釀陽明山火災？國研院：待消防單位鑑定

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（中央社記者張璦台北14日電）陽明山今天火燒山，起火原因初判與國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀有關。國研院指出，科研計畫2024年底結束，設備是委託廠商架設，經測試驗證才部署，設備雖在現場，但陽明山火災原因須待消防單位鑑定。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，在執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火。

對此，國研院指出，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國研院國網中心利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。

國研院表示，小油坑地區位於陽明山國家公園管理範圍內，科研計畫於2022年正式向陽明山國家公園管理處提出申請，並獲得同意，程序合法合規，且已於2024年底結束。

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國研院表示，此計畫是委託廠商架設空氣品質感測器，透過網路線即時回傳空品數據。電力來源是透過太陽能供電系統，保障在偏遠無電區域仍可持續運作。

國研院說明，承包廠商以太陽能桿提供空氣品質感測器所需電力，太陽能桿與空品感測器皆為合法合規的設備，並經測試與驗證後才進行部署。設備雖設置在現場，但本次失火事件的發生原因，須待消防單位鑑定。（編輯：林興盟）1140414

台北市陽明山國家公園14日上午發生火災。（讀者提供）中央社 114年4月14日