加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
陽明山火災
新聞專題
陽明山火災1/8
首頁 / 社會

空氣品質感測儀釀陽明山火災？國研院：待消防單位鑑定

2025/4/14 17:40（4/14 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陽明山國家公園七星山步道區域14日上午11時許發生火災，初判為空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。鑑識人員拿著燒毀的證物下山，表示要拿回去鑑定。中央社記者徐肇昌攝 114年4月14日
陽明山國家公園七星山步道區域14日上午11時許發生火災，初判為空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。鑑識人員拿著燒毀的證物下山，表示要拿回去鑑定。中央社記者徐肇昌攝 114年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北14日電）陽明山今天火燒山，起火原因初判與國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀有關。國研院指出，科研計畫2024年底結束，設備是委託廠商架設，經測試驗證才部署，設備雖在現場，但陽明山火災原因須待消防單位鑑定。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，在執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火。

對此，國研院指出，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國研院國網中心利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。

國研院表示，小油坑地區位於陽明山國家公園管理範圍內，科研計畫於2022年正式向陽明山國家公園管理處提出申請，並獲得同意，程序合法合規，且已於2024年底結束。

google news透過 Google News追蹤中央社

國研院表示，此計畫是委託廠商架設空氣品質感測器，透過網路線即時回傳空品數據。電力來源是透過太陽能供電系統，保障在偏遠無電區域仍可持續運作。

國研院說明，承包廠商以太陽能桿提供空氣品質感測器所需電力，太陽能桿與空品感測器皆為合法合規的設備，並經測試與驗證後才進行部署。設備雖設置在現場，但本次失火事件的發生原因，須待消防單位鑑定。（編輯：林興盟）1140414

台北市陽明山國家公園14日上午發生火災。（讀者提供）中央社 114年4月14日
台北市陽明山國家公園14日上午發生火災。（讀者提供）中央社 114年4月14日
陽明山小油坑停車場附近竹林14日發生火警，台北市消防局獲報緊急出動人車到場布水線滅火灌救。中央社記者徐肇昌攝 114年4月14日
陽明山小油坑停車場附近竹林14日發生火警，台北市消防局獲報緊急出動人車到場布水線滅火灌救。中央社記者徐肇昌攝 114年4月14日
延伸閱讀
陽明山火燒山 3路公車暫不停靠小油坑服務站火燒山起因 消防署：不慎遺留火種第1名韓國史上最大野火 疑56歲男子掃墓點火燒樹枝釀災
陽明山火災
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陽明山火災逾5小時後撲滅 燃燒面積50公頃無人傷亡
53
更多編輯台推薦新聞：