陽明山火災延燒逾50公頃空拍直擊 北市請求空勤增架次支援[影]

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北14日電）陽明山今天火燒山，雙北市消防及內政部空中勤務總隊黑鷹直升機都出動滅火，目前燃燒面積約50公頃。台北市消防局長莫懷祖說，希望空勤直升機能增派架次支援。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火。

事發後，台北市消防局立即調派大量人車前往現場救火，現場消防員徒步拉水線滅火；新北市消防局也支援2車、4人；空勤總隊於下午1時42分派遣黑鷹直升機1台，自台中起飛支援空中滅火任務，黑鷹直升機下午2時22分到達並投入救援行列。

台北市消防局第四大隊大隊長王耀震下午在小油坑接受媒體聯訪指出，救災至今已陸續調派39輛消防車、110名人員到場灌救，但除了山上風勢大、火勢易延燒外，還有水源缺乏及高度落差問題，需要拉出1到1.5公里長的水線並用幫浦加壓送水，增加救災難度。

王耀震說，起火面積估達50公頃，但已將火勢侷限在山谷中，期待能在天黑前撲滅。

（空勤總隊提供）

（空勤總隊提供）

莫懷祖下午在台北市議會備詢後接受媒體採訪表示，目前消防工作就是致力不要讓火勢延燒到周邊民宅，局內重要幹部都在山上指揮調度，並協調是否擴大開設前進指揮所，以爭取中央資源進入協助，盡快控制火勢。

他指出，目前空勤黑鷹直升機只支援1架次，希望能增派多一點，因為取水點在士林區社子島淡水河上，離陽明山的飛行距離滿遠，若能增派黑鷹直升機，灌救效率及速度都可增快。

莫懷祖表示，因起火燃燒處多為箭竹林，加上山上風大、乾燥，鞍部起火燃燒使得熱氣上升，就會將上方箭竹林葉子烤乾，造成火勢不斷延燒，現場火勢相當猛烈，已燒到稜線區域，希望能盡快阻絕，以免擴大災情。

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另外，台北市政府已發送細胞簡訊呼籲民眾不要上山，目前災點範圍約為周邊方圓2公里，希望能盡快結束救災行動。

根據細胞廣播訊息內容顯示，北市北投區竹子湖路69號（陽明山小油坑服務中心旁山坡）今天發生重大山林火災，有延燒及擴大之虞，七星山步道（含小油坑登山口）及小油坑停車場已封閉，公車暫不停靠。請當地民眾及登山旅客勿進入此區域，並配合救災人員疏散。（編輯：戴光育）1140414

台北市陽明山國家公園現場火勢不斷延燒。（讀者提供）中央社 114年4月14日