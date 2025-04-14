陽明山小油坑火燒山煙霧瀰漫 七星山步道封閉[影]

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市陽明山國家公園小油坑今天不明原因起火燃燒，台北市消防局獲報立即派21車、72人馳援，目前火勢仍在延燒，現場大片白煙瀰漫，起火原因仍待調查釐清。

消防局上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生火災，燃燒面積初估100平方公尺，緊急出動指揮車4輛、消防車16輛、救護車1輛和72人到場滅火，目前火勢仍在延燒，大火白煙瀰漫山頭。

國民黨台北市議員張斯綱也在臉書發文表示，陽明山小油坑火燒山，消防局已派車前往救災，請下風處的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，若需外出也請戴好口罩。

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根據陽明山國家公園臉書粉絲專頁公告，七星山步道區域山林火災，現場已有消防與相關單位進行處置，民眾請勿前往該區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。包括七星山步道（小油坑登山口端）、小油坑停車場封閉，公車暫不停靠小油坑服務站。

詳細起火原因，仍待後續調查釐清。（編輯：黃名璽、楊子瑩）1140414