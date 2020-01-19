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火燒山救援難 黑鷹閃避流籠線消防必要時背水[影]

最新更新：2020/01/19 19:20

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市梨山佳陽地區火燒山，因山區多果園，黑鷹直升機執行滅火時須避開果園的流籠線，增加飛行難度，又因偏遠陡峭之處，消防人車不易抵達，必要將要靠人力肩背水箱徒步滅火。

台中市和平區梨山佳陽地區台8線69公里處林班地，今天上午發生燒山，現場濃煙密布，東勢林管處獲報後成立應變小組，截到傍晚延燒面積估計2.5公頃。

森林大火救援不易，相較於平地的雜草火警，救援難度更高，台中市消防局第二救災救護大隊副大隊長蔡石芳指出，森林大火因地處偏遠加上地勢陡峭，救援人力、消防車輛不易到達，加上山區水源有限，增添救援的難度。

面對森林大火，蔡石芳指出，首先觀察火勢走向，先消除周邊的可燃物，例如雜草、枯葉等，在火場周邊劃設防火巷，阻絕火勢延燒，並在警戒區上灑水，侷限火勢延燒範圍。

山區水源取得不易，果農多會以鐵桶、水塔或是闢建水泥池子儲備灌溉用水，蔡石芳表示，有時抽取溪水、果農儲備水源到消防車內，再佈開水線滅火；若遇地形陡峭處，得由人力肩背70至100公升的水箱，徒步進入滅火，佳陽火燒山目前尚未出動消防背水徒步滅火。

撲滅山林大火除靠地面阻絕火勢蔓燒外，還需直升機自高空投擲水源滅火，空勤總隊今天出動2架次黑鷹直升機，丟擲25次水源，共50噸協助控制火勢，但直升機在高山中行駛，困難重重。

空勤總隊表示，梨山地區多果園，果農架設流籠運送水果、器材，直升機在飛行時需小心避開流籠線；取水時，因德基水庫兩邊都是陡峭山壁，直升機爬升時需要更大的馬力，加上吊掛2公噸重的水袋，考驗駕駛的技術。

直升機自高空俯視，首先撲滅靠近民宅處、果園的火勢，確保人民生命財產安全，接著朝樹林中的明火投擲水源，控制火勢不再延燒，投擲時會依據火勢的大小、走向，判斷採拖撒式或是整袋投擲的方式滅火。

森林大火撲滅，少至2天內多則3天以上，東勢林管處表示，山區救援行動天黑暫停，夜裡溫度低，火勢不易延燒，但林管處仍派遣人員現場監看火情，翌日一早天亮隨即啟動救援。（編輯：陳清芳）1090119

台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地19日發生火燒山，現場濃煙密布，林管處第一時間成立應變小組，並申請空勘及空中滅火。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年1月19日
台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地19日發生火燒山，現場濃煙密布，林管處第一時間成立應變小組，並申請空勘及空中滅火。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年1月19日
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