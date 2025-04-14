加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陽明山火災延燒 空勤總隊黑鷹直升機支援滅火

2025/4/14 14:12（4/14 15:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市陽明山國家公園今天發生火災，濃煙瀰漫山頭，台北市消防局獲報立即派大量人車馳援，火勢持續向上延燒，空勤總隊下午已派遣黑鷹直升機協助滅火任務。

北市消防局上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生山林火災，緊急出動大量人車到場滅火，白煙瀰漫山頭，現場火勢持續延燒。

考量今天天氣偏乾且風勢較大，消防局研判現場火勢難以迅速控制，已緊急向內政部消防署申請支援空中救災，並轉報行政院國家搜救指揮中心協調，已交由內政部空中勤務總隊支援空中滅火任務。

空勤總隊告訴中央社記者，由於松山機場無黑鷹直升機可執行滅火作業，後續將由總隊勤務二大、三大隊派遣黑鷹直升機執行任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據了解，空勤總隊正和消防局討論火災現場取水點，經確認相關事項後，已啟動執行救援滅火任務。

陽明山國家公園管理處表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。（編輯：蕭博文）1140414

#內政部
#台北市消防局
#消防署
#國科會
#陽明山
#黑鷹直升機
#行政院
#松山機場
#空中勤務總隊
#消防局
#陽明山國家公園管理處
#七星山
台北市陽明山國家公園14日發生火災，白色濃煙瀰漫山頭，台北市消防局獲報立即派大量人車到場馳援，火勢持續向上延燒。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月14日
台北市陽明山國家公園14日發生火災，白色濃煙瀰漫山頭，台北市消防局獲報立即派大量人車到場馳援，火勢持續向上延燒。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月14日
延伸閱讀
陽明山七星山步道火燒山 初判空氣品質感測儀起火[影]陽明山火燒山 3路公車暫不停靠小油坑服務站陽明山小油坑火燒山煙霧瀰漫 七星山步道封閉[影]陽明山大火蔓延30公頃 空勤總隊雙北消防齊灌救
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：