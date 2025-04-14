陽明山火災延燒 空勤總隊黑鷹直升機支援滅火

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市陽明山國家公園今天發生火災，濃煙瀰漫山頭，台北市消防局獲報立即派大量人車馳援，火勢持續向上延燒，空勤總隊下午已派遣黑鷹直升機協助滅火任務。

北市消防局上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生山林火災，緊急出動大量人車到場滅火，白煙瀰漫山頭，現場火勢持續延燒。

考量今天天氣偏乾且風勢較大，消防局研判現場火勢難以迅速控制，已緊急向內政部消防署申請支援空中救災，並轉報行政院國家搜救指揮中心協調，已交由內政部空中勤務總隊支援空中滅火任務。

空勤總隊告訴中央社記者，由於松山機場無黑鷹直升機可執行滅火作業，後續將由總隊勤務二大、三大隊派遣黑鷹直升機執行任務。

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據了解，空勤總隊正和消防局討論火災現場取水點，經確認相關事項後，已啟動執行救援滅火任務。

陽明山國家公園管理處表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。（編輯：蕭博文）1140414