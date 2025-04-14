陽明山大火蔓延30公頃 空勤總隊雙北消防齊灌救

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北14日電）陽明山今天火燒山，北市消防局出動30車、87人馳援，新北市消防局也加入救援，內政部空中勤務總隊黑鷹直升機出動支援空中滅火任務，目前燃燒面積約估30公頃。

台北市消防局於上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶發生山林火災。獲報後，出動指揮車5輛、消防車24輛、救護車1輛及87人到場救火，並調派2台無人機協助勘災。另外，新北市消防局也支援2車、4人協助滅火。

由於現場火勢不斷延燒，空勤總隊下午派遣黑鷹直升機1台，自台中起飛支援空中滅火任務。消防局指出，初估這場火燒山事件目前燃燒面積約達30公頃。

轄區警方、台北市警察局北投分局發布新聞稿表示，上午獲報北投區小油坑停車場一帶發生火燒山事件，經派員到場處理，火勢已由消防人員灌救中，目前並無人員傷亡。

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對於火勢為何至今仍無法撲滅，台北市消防局長莫懷祖下午在台北市議會備詢時指出，因為天氣炎熱、地面乾燥，加上起火地點是在兩山間的鞍部地區，燃燒時熱度會蓄積，再沿著山坡往上燒，會比人爬的速度快很多。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。（編輯：戴光育）1140414