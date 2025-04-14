陽明山火災逾5小時後撲滅 燃燒面積50公頃無人傷亡

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）陽明山今天火燒山引發各界關注，經雙北市消防局和空勤總隊黑鷹直升機馳援，台北市消防局指出，火勢延燒逾5小時後已在下午4時32分撲滅，燃燒面積約50公頃、無人傷亡。

陽明山國家公園管理處今天表示，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火。

台北市消防局表示，經各方協助搶災後，現場火勢已於下午4時32分撲滅，內政部空中勤務總隊黑鷹直升機也結束灑水任務。

本案起於台北市消防局於上午11時17分獲報有山林大火後，陸續派前進指揮車1輛、其他指揮車6輛、消防車24輛、救護車1輛和91人到場救火，並派無人機2台勘災；另外還有義消12車、39人、無人機1台加入救援。

此外，新北市消防局也支援2車、4人；空勤總隊自台中出動1架黑鷹直升機；林業署也出動機動救火隊7人馳援救災。

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空勤總隊表示，黑鷹直升機NA-709自下午3時51分進行往返灑水任務，已完成火場滅火，共計投水3架次。

根據台北市消防局估計，這場火勢燃燒面積共約50公頃，所幸無人傷亡。（編輯：黃名璽）1140414