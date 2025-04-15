拚i郵箱使用率 國內包裹限時優惠每件省10元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）中華郵政公司目前在全台共設置2400座i郵箱，使用率56%，中華郵政今天起推出限時優惠，在i郵箱交寄國內包裹每件郵資都便宜新台幣10元，希望更多民眾使用。

中華郵政發言人王婉如下午在交通部例行記者會說，為鼓勵民眾善用智慧便捷的i郵箱寄件服務，今天起至7月31日，推出限時優惠，活動期間，民眾在i郵箱交寄國內包裹，每件可享10元折扣，郵寄便（EZPost）會員寄件再折5元，「箱到箱」資費最低40元，「箱到宅」最低45元。

王婉如說，中華郵政於2017年推出「i郵箱」服務，目前全國已設置超過2400座「i郵箱」，廣布於郵局、學校、社區等交通便利地點，服務範圍涵蓋本島及離島地區，透過線上、線下數位設備整合及普及的郵務網絡，提供民眾更快速、高效且資費合理的用郵服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王婉如說，「i郵箱」使用率約56%，現在每年寄取件的包裹約543萬件，中華郵政每年都會推出優惠促銷，盼提升使用率。

另外，目前中華郵政郵寄便（EZPost）的會員約有69萬人，近1年每月增加8000到1萬人。（編輯：李亨山）1140415