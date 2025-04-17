洗髮露宣稱具促進生長療效 中市府開罰60萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中17日電）近年網購與社群行銷盛行，台中市食品藥物安全處今天公布，去年查獲違規化粧品廣告85件，總裁罰金額426萬元，其中一款洗髮露因宣稱具「促進生長速度」等療效，遭重罰60萬元。

食安處發布新聞稿指出，近年網購與社群行銷盛行，不少業者透過各類網路平台自行轉售化粧品，常使用的行銷手法，包括使用前後對照圖、消費者見證影片等，甚至直接轉載廠商文案、任意引用國外研究或報告，試圖營造產品具明顯功效的印象。但化粧品僅供外部使用，只能用於清潔、保養或美化，絕不得宣稱具有醫療效能。

食安處說明，去年查獲違規化粧品廣告85件，以網路廣告最為普遍高達74件、占比87.1%；其次為電視與廣播廣告11件、占比12.9%。

食安處表示，違規商品以乳霜、面膜、洗髮精、精華液等為主，常出現「抗過敏」、「消炎修復」、「促進膠原蛋白」、「除皺除疤」等違法字詞。且部分產品雖添加中草藥成分，業者卻引用「本草綱目」內容宣稱「具殺菌、消炎、治療效果、達到醫美級效果」，嚴重誤導消費者。

透過 Google News 追蹤中央社

根據食安處統計，去年共查獲85件違規化粧品廣告，總裁罰金額達新台幣426萬元，其中一款洗髮露更因宣稱具有「改善掉髮」、「促進生長速度」等醫療效能字眼，違反「化粧品衛生安全管理法」，遭市府重罰60萬元。

食安處提醒，化粧品廣告不得含有虛偽、誇大或宣稱醫療效能等內容，違者將依法處分；若涉及虛偽、誇大者，可處4萬至20萬元罰鍰；若涉及宣稱醫療效能，則可處60萬至500萬元罰鍰。（編輯：李錫璋）1140417