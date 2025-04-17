嬰兒猝死症候群 國健署提醒趴睡等5大NG睡眠行為

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）據統計，嬰兒猝死症候群（SIDS）是嬰兒10大死因之一，國健署表示，寶寶趴睡、用枕、嬰兒床放置填充玩具等、過度包裹、同床是5大NG睡眠行為，照顧者應謹慎，降低嬰兒猝死風險。

根據衛生福利部民國111至112年6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告，專家參考美國疾病管制署與兒科醫學會對於「猝死」的分類定義，43名個案被歸類為高度可預防性猝死相關，包含8人與側睡、趴睡相關及35人與環境相關，資料明確提到窒息、遮蔽口鼻或呼吸道阻塞。

報告顯示，41名個案被歸類為中度可預防性猝死相關，包含4人與睡姿相關及37人與環境相關，且報告資料提及不安全睡眠環境因素，如同床、枕頭、軟床、護欄、棉被、凌亂環境或嗆奶等，其中25人提及與家長同床。

嬰兒因趴睡窒息的憾事時有所聞，衛生福利部國民健康署今天再度透過新聞稿提醒，家長、照顧者及居家托育人員不可忽視安全睡眠環境的重要性，尤其留意5大NG睡眠行為不要做，第1點NG行為是「趴睡」，趴睡容易壓迫寶寶口鼻窒息，側睡則可能因小動作轉成趴睡。

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第2點NG行為是「用枕」，國健署說，1歲以下寶寶不需要使用任何枕頭，坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，以商家標榜的透氣枕頭，皆建議不要使用；第3點NG行為是「嬰兒床鬆軟」，不要放置任何鬆軟物件，如填充玩具、防撞護墊等，防撞護墊沒有穩固，可能倒塌，遮住寶寶口鼻。

第4點NG行為是「睡眠環境悶熱」，國健署提醒，應避免環境過熱或過度包裹寶寶，保持環境通風和溫度適中；第5點NG行為是「與寶寶同床」，建議與寶寶同室不同床，給每個寶寶獨立床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。（編輯：陳政偉）1140417